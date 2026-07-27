VÍDEO | Las estremecedoras imágenes del terrible incendio en Ávila captadas por la Guardia Civil

Los incendios forestales que afectan al centro de la península continúan marcando una situación de emergencia sin precedentes. El fuego declarado en Burgohondo (Ávila) ha superado ya las 50.000 hectáreas calcinadas y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España, mientras que el conjunto de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.

Pese al despliegue de 3.000 profesionales y más de 1.000 medios de extinción, el fuego continúa sin control en el sexto día desde que se declaró. Las autoridades mantienen evacuados 16 municipios y otros tres permanecen confinados mientras evalúan la evolución del perímetro antes de decidir si es necesario adoptar nuevas medidas de protección o relajar las ya vigentes.

En total, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo han quemado unas 77.000 hectáreas dentro de un perímetro cercano a los 280 kilómetros. Solo en la sierra madrileña las llamas han arrasado alrededor de 25.000 hectáreas, mientras que en Toledo ya se contabilizan unas 2.000.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.