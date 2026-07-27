Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

VÍDEO | Las estremecedoras imágenes del terrible incendio en Ávila captadas por la Guardia Civil

El incendio continúa sin control mientras se despliega un operativo sin precedentes.

Incendio Ávila

a | Guardia Civil

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Los incendios forestales que afectan al centro de la península continúan marcando una situación de emergencia sin precedentes. El fuego declarado en Burgohondo (Ávila) ha superado ya las 50.000 hectáreas calcinadas y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España, mientras que el conjunto de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.

Pese al despliegue de 3.000 profesionales y más de 1.000 medios de extinción, el fuego continúa sin control en el sexto día desde que se declaró. Las autoridades mantienen evacuados 16 municipios y otros tres permanecen confinados mientras evalúan la evolución del perímetro antes de decidir si es necesario adoptar nuevas medidas de protección o relajar las ya vigentes.

En total, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo han quemado unas 77.000 hectáreas dentro de un perímetro cercano a los 280 kilómetros. Solo en la sierra madrileña las llamas han arrasado alrededor de 25.000 hectáreas, mientras que en Toledo ya se contabilizan unas 2.000.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El alcalde de Hinojosa de San Vicente, pueblo evacuado por los incendios: "El olor es más fuerte, pero no tenemos la densidad del humo de días atrás"

Entrevista al alcalde de Hinojosa de San Vicente

Publicidad

Sociedad

Incendio Ávila

VÍDEO | Las estremecedoras imágenes del terrible incendio en Ávila captadas por la Guardia Civil

Incendio Castellón

Última hora de los incendios en España, en directo: Ávila, Madrid y Toledo reúnen 77.000 hectáreas calcinadas en el mayor incendio de la historia de España

Antena 3 Noticias

Los desalojados por los incendios piden volver cuanto antes a sus casas: "Necesitamos dar las medicinas a nuestros animales"

Lucha contra las llamas en La Adrada (Ávila)
Última hora Ávila

Desesperación entre los vecinos de Ávila, a punto de ser alcanzados por las llamas: "Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender?"

Imagen de la instalación
Reciclaje

De la basura al gas: Guipúzcoa da una segunda vida a los residuos orgánicos

Imagen del detenido por el incendio de Burgohondo, en Ávila
Incendios forestales

La imagen del presunto responsable del incendio de Burgohondo, el peor desde que hay registros

El detenido había estado usando durante días maquinaria pesada para abrir caminos en Burgohondo. Al llevar a cabo esa acción, saltaron unas chispas las cuales serían el origen de las llamas.

Incendio en San Martín de Valdeiglesias
Incendios

VIDEO | Las sobrecogedoras imágenes del coche ardiendo que produjo el incendio en San Martín de Valdeiglesias

El terrible fuego se originó en un coche accidentado que comenzó a arder.

Fachada de la Audiencia Provincial de Huelva

Condenado a cuatro años de prisión el monitor que abusó sexualmente de dos menores durante un campamento en Huelva

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer de edad avanzada flotando en el río Lérez

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer de edad avanzada flotando en el río Lérez, Pontevedra

Imagen de archivo de migrantes desembarcando en Ceuta.

Cuatro migrantes mueren en 24 horas intentando llegar a nado a Ceuta

Publicidad