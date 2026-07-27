De la basura al gas: Guipúzcoa da una segunda vida a los residuos orgánicos

Lo que hasta hace poco terminaba convertido en compost o electricidad, ahora también podrá calentar hogares. Guipúzcoa ha estrenado una instalación pionera que transforma los residuos orgánicos recogidos en el contenedor marrón en biometano, un gas renovable que ya puede inyectarse directamente en la red gasista.

La nueva planta, ubicada en el Complejo Medioambiental de Guipúzcoa, supone un paso más en la apuesta del territorio por la economía circular: convertir un residuo en un recurso útil y aprovechar al máximo la energía que contiene.

Gracias a esta tecnología, el biogás generado durante el tratamiento de la materia orgánica se depura hasta alcanzar la misma calidad que el gas natural convencional. El resultado es un combustible renovable con capacidad para suministrar el equivalente al consumo medio de 9.000 hogares.

Durante la inauguración, el diputado de Sostenibilidad y presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), José Ignacio Asensio, aseguró que este proyecto demuestra que "separar correctamente los residuos tiene un resultado tangible", al convertir un gesto cotidiano en energía limpia que vuelve a los hogares.

Cada año, se recogen cerca de 55.000 toneladas de biorresiduos. De ellas, 15.000 se convertirán en compost para uso agrícola y electricidad y los 40.000 restantes se valorizarán para producir energía renovable.

La instalación permitirá decidir en cada momento si el biogás se destina a producir electricidad o a generar biometano, adaptándose a las necesidades energéticas y aprovechando mejor los recursos disponibles.

Con este proyecto, Guipúzcoa se sitúa entre los territorios que impulsan nuevas fórmulas para reducir emisiones, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, donde el viaje de los residuos no termina en el contenedor, sino que continúa convertido en una nueva fuente de energía.

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