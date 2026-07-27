Las imágenes grabadas por los bomberos desde dentro de los incendios: "Si se para el camión aquí, lo flipamos"

Los bomberos que trabajan en la extinción de los incendios forestales de la Comunidad de Madrid han dejado imágenes que muestran la extrema peligrosidad de su labor.

Entre humo, llamas y una visibilidad prácticamente nula, los equipos avanzan por carreteras rodeadas por el fuego mientras analizan cada movimiento del frente y buscan una vía segura para acercarse a las zonas más afectadas.

"Es peligroso, ¿eh? Igual no era por aquí", advierte uno de los efectivos mientras el camión se interna en una carretera cubierta por una densa nube de humo. A continuación, otro de los bomberos resume la tensión del momento: "¡Si se para el camión aquí, lo flipamos!".

Retiradas ante el avance de las llamas

En situaciones como esta, la prioridad pasa a ser abandonar el lugar antes de quedar atrapados. En uno de los momentos más dramáticos, el fuego se aproxima rápidamente y obliga a los efectivos a retroceder. "¡Vámonos, que nos quema!", grita uno de los bomberos mientras el equipo se retira.

El humo, el viento y las altas temperaturas complican todavía más las labores de extinción. A pesar de ello, los bomberos mantienen la vigilancia constante y continúan plantando cara a un incendio extremadamente peligroso, acercándose a pocos metros de las llamas para tratar de frenar su avance.

Tres frentes continúan activos

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid redujeron su avance durante la noche, una evolución que permitió a los medios de extinción actuar sobre los distintos focos. Sin embargo, el fuego continúa activo y todavía no ha sido estabilizado, según informó la Delegación del Gobierno en Madrid.

Los servicios de emergencia identifican tres frentes principales. El más activo se encuentra al norte del pantano de San Juan, donde se concentran buena parte de los medios desplegados para combatir las llamas.

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