VIDEO | Las sobrecogedoras imágenes del coche ardiendo que produjo el incendio en San Martín de Valdeiglesias

Miles de personas han sido evacuadas de sus viviendas ante el avance descontrolado de los incendios que afectan a la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid. Uno de los focos se originó el jueves cuando un vehículo comenzó a arder en el arcén de la carretera M-501, a la altura de San Martín de Valdeiglesias. Posteriormente, ese incendio terminó uniéndose al declarado en Villa del Prado. En las redes sociales circulan numerosos vídeos que muestran el turismo envuelto en llamas.

Ante la evolución del fuego, la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias ha solicitado a la población, a través de sus canales oficiales y de las redes sociales, que siga las indicaciones del mensaje de EsAlert recibido en sus teléfonos móviles. En concreto, ha instado a los vecinos a permanecer confinados en sus municipios, evitar desplazamientos por calles y caminos y no acudir al pabellón municipal, donde se está prestando asistencia a los evacuados de la zona del Embalse de San Juan. "Hagan fácil el trabajo, ya de por sí muy difícil", han insistido las autoridades.

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