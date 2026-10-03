Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: Nueva jornada de movilización por la vivienda tras la caída de los decretos

La vivienda vuelve a las calles este sábado tras el rechazo de los decretos del Gobierno. La manifestación partirá a las 12:00 horas desde distintos puntos de Madrid y llegará hasta Cibeles, mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol.

El primero de los decretos, que contemplaba medidas como la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables y límites a la compra especulativa, fue rechazado por 178 votos frente a 172 . El segundo, que establecía la prórroga automática de los contratos de alquiler, cayó por 184 votos frente a 166 .

Con el rechazo de ambas normas, las medidas incluidas en ellas quedan sin efecto y se recupera el marco legal anterior a su publicación en el BOE. La decisión del Congreso ha provocado una reacción inmediata de los colectivos sociales y de los sindicatos de inquilinos, que mantienen la movilización. La acampada instalada en la Puerta del Sol continuará y este sábado se ha convocado una gran manifestación por la vivienda.

Manifestación en Cibeles

La protesta comenzará a las 12:00 horas y contará con salidas desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar , con llegada a Cibeles . Las personas que continúan acampadas en Sol tendrán además una salida desde la estatua del Oso y el Madroño .

Moncloa analiza lo ocurrido

Tras la derrota parlamentaria, desde Moncloa aseguran que el Gobierno analizará lo ocurrido durante los próximos días y no descartan ninguna opción. Entre las posibilidades está volver a llevar medidas de vivienda al Consejo de Ministros o presentar las distintas medidas por separado. El Ejecutivo también pide "calma" ante las voces que hablan de un posible adelanto electoral y sostiene que "se puede seguir gobernando".

Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha calificado la jornada como una de las "más vergonzosas" de la legislatura y ha acusado a Sánchez de utilizar el problema de la vivienda para tapar la corrupción y buscar un adelanto electoral. Santiago Abascal , por su parte, ha reclamado elecciones y ha acusado al Gobierno de "la corrupción, de la mentira y de la ruina". Desde Junts , Míriam Nogueras ha criticado los decretos por considerar que no solucionaban los problemas que denunciaba su formación y ha reclamado negociar una nueva propuesta.