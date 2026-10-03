VIVIENDA
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: Nueva jornada de movilización por la vivienda tras la caída de los decretos
Sigue en directo la última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol.
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La vivienda vuelve a las calles este sábado tras el rechazo de los decretos del Gobierno. La manifestación partirá a las 12:00 horas desde distintos puntos de Madrid y llegará hasta Cibeles, mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol.
El primero de los decretos, que contemplaba medidas como la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables y límites a la compra especulativa, fue rechazado por 178 votos frente a 172 . El segundo, que establecía la prórroga automática de los contratos de alquiler, cayó por 184 votos frente a 166 .
Con el rechazo de ambas normas, las medidas incluidas en ellas quedan sin efecto y se recupera el marco legal anterior a su publicación en el BOE. La decisión del Congreso ha provocado una reacción inmediata de los colectivos sociales y de los sindicatos de inquilinos, que mantienen la movilización. La acampada instalada en la Puerta del Sol continuará y este sábado se ha convocado una gran manifestación por la vivienda.
Manifestación en Cibeles
La protesta comenzará a las 12:00 horas y contará con salidas desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar , con llegada a Cibeles . Las personas que continúan acampadas en Sol tendrán además una salida desde la estatua del Oso y el Madroño .
Moncloa analiza lo ocurrido
Tras la derrota parlamentaria, desde Moncloa aseguran que el Gobierno analizará lo ocurrido durante los próximos días y no descartan ninguna opción. Entre las posibilidades está volver a llevar medidas de vivienda al Consejo de Ministros o presentar las distintas medidas por separado. El Ejecutivo también pide "calma" ante las voces que hablan de un posible adelanto electoral y sostiene que "se puede seguir gobernando".
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Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha calificado la jornada como una de las "más vergonzosas" de la legislatura y ha acusado a Sánchez de utilizar el problema de la vivienda para tapar la corrupción y buscar un adelanto electoral. Santiago Abascal , por su parte, ha reclamado elecciones y ha acusado al Gobierno de "la corrupción, de la mentira y de la ruina". Desde Junts , Míriam Nogueras ha criticado los decretos por considerar que no solucionaban los problemas que denunciaba su formación y ha reclamado negociar una nueva propuesta.
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: Palma acoge este sábado una manifestación por el 'no' a los decretos de vivienda
El Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han convocado una manifestación este sábado (12.00 horas) en la plaza de España de Palma, para protestar por el rechazo a los decretos de vivienda.
Bajo el lema 'Hacia la huelga general', las organizaciones han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle un día después que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: Moncloa analiza lo ocurrido
Fuentes de Moncloa han trasladado que en los próximos días el Gobierno analizarán lo ocurrido, una situación que califican de muy grave. Aunque avanzan que no descartan ninguna opción" el presidente ha pedido "calma" ante las voces que hablan de un clima de adelanto electoral, que no lo descartan, pero responder que "se puede seguir gobernando".
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: Así será la manifestación de este sábado
Este sábado a las 12:00 horas la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado una manifestación que saldrá desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar, y recorrerá la capital hasta llegar a Cibeles. Para aquellos que permanezcan acampados en la Puerta del Sol habrá una salida desde la estatua del Oso y el Madroño.
Por su parte, Comisiones Obreras ha fijado su encuentro para las 11:30 horas en su sede de la calle Lope de Vega, número 38, llamando a la sociedad a participar bajo el mensaje: "La vivienda no puede ser un negocio de unos pocos. Mañana, ¡todos y todas a la calle!".
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: Pumares (Foro) tilda de "gobierno agónico" al Ejecutivo central
El portavoz parlamentario y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado que la incapacidad del Gobierno para aprobar los reales decretos relativos a la vivienda ha demostrado que se trata de un "gobierno agónico" y "en clara minoría", por lo que ha exigido la convocatoria urgente de elecciones generales.
Por ello ha instado al presidente Pedro Sánchez a "dar la palabra a la sociedad española" mediante la convocatoria de comicios, ya que es "incapaz de aprobar absolutamente nada".
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: En Euskadi se manifiestan por una vivienda "para todos"
Miles de personas se manifestaron este viernes para exigir el fin de la especulación inmobiliaria y que se garantice una vivienda "para todos" en marchas organizadas de manera unitaria en las capitales vascas por los movimientos por la vivienda de Euskal Herria.
Entre gritos de 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino) o 'Etxebizitza ez da negozioa' (la vivienda no es negocio), entre otros se realizó la marcha que comenzó en la plaza del Arriaga, donde permanecen instaladas una treintena de tiendas de campaña en una acampada iniciada la noche del pasado lunes en demanda de vivienda "digna".
Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en la Puerta del Sol.
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