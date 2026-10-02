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Feijóo reta a Sánchez a convocar elecciones tras caer sus decretos de vivienda: "Cree que tiene la coartada, que ponga fecha"

El líder del PP carga contra el presidente del Gobierno después de que el Congreso haya rechazado sus dos decretos de vivienda y asegura estar "preparado" para una convocatoria electoral.

Feijóo en el Congreso

Feijóo reta a Sánchez a convocar elecciones | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Alberto Núñez Feijóo ha elevado la presión sobre Pedro Sánchez después de que el Congreso haya tumbado este viernes los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. El presidente del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de intentar utilizar uno de los principales problemas de los ciudadanos con fines electorales y le ha emplazado directamente a poner fecha a unas elecciones.

Feijóo ha comparecido en el Congreso después de una votación en la que los decretos no han conseguido los apoyos necesarios. El líder popular ha calificado lo ocurrido como una de las jornadas "más vergonzosas" de la legislatura y ha asegurado que su partido está preparado ante la posibilidad de que Sánchez decida adelantar las elecciones.

"Que ponga fecha"

El presidente del PP ha relacionado el resultado de la votación con una posible estrategia electoral del Gobierno, una interpretación que ha planteado en estos términos: "Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. Cree que tiene la coartada, que ponga fecha".

Feijóo ha insistido además en sus críticas por la gestión política que, a su juicio, ha hecho Sánchez de los decretos. "Es impresentable utilizar el problema de la vivienda para hacer maniobras electorales", ha afirmado durante su comparecencia.

Los dos textos han sido rechazados en el Congreso con los votos, entre otros, de PP, Vox y Junts. Feijóo ha defendido el sentido del voto de su formación y ha asegurado que el rechazo de los decretos supone "una garantía" para evitar que la situación del mercado de la vivienda empeore respecto a la existente antes de la votación. Al mismo tiempo, ha reconocido que el resultado tampoco ofrece una solución inmediata al problema de la vivienda.

Sánchez: "La historia les juzgará"

El enfrentamiento entre Gobierno y oposición se ha intensificado tras el resultado de la votación. Pedro Sánchez había cerrado previamente el debate con un mensaje dirigido a PP, Vox y Junts, las formaciones que se han opuesto a los decretos.

"La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia", aseguró el presidente del Gobierno desde el Congreso. Feijóo ha respondido elevando el pulso político y colocando unas posibles elecciones en el centro de su intervención.

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