Sánchez se disculpa ante Macron tras el rechazo al tratado de amistad en el Senado: "Se aprobará antes de que acabe la legislatura"

El Senado rechazó este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada coincidiendo justo ahora con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, en España. El presidente del Gobierno ha ofrecido una rueda de prensa junto a Macron, donde se ha disculpado "por el voto negativo que sufrió el tratado de amistad en el Senado". Además, ha trasladado su "confianza" al francés "de que las Cortes Generales, antes de que acabe la legislatura, aprobarán".

Sánchez ha resaltado la buena sintonía entre ambos, y que "en cada conversación" con el presidente francés "ha estado siempre presente ese espíritu de construir una Europa más unida y sólida".

El presidente francés ya se pronunció tras el rechazo del tratado mostrándose convencido de que el tratado de amistad que ha tumbado este martes el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP terminará saliendo adelante.

El encuentro entre Macron y los Reyes de España

Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, también fueron recibidos este martes por los reyes a su llegada al Palacio Real de Madrid, un acto con el que dieron inicio al viaje de Estado de dos días, el primero que realizan a España. El presidente francés y la primera dama llegaron a la Plaza de la Armería del Palacio Real acompañados por una banda de clarines y timbales, coraceros y lanceros.

Felipe VI y doña Letizia les dieron la bienvenida tras lo que se dirigieron a la tribuna de honor para escuchar los himnos nacionales de España y Francia y una salva de 21 cañonazos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, formaron parte de la delegación española que asistió al acto, mientras que en la francesa figuraban, entre otros, los ministros de Exteriores, Cultura, de Comercio Exterior y de Transportes.