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Noticias de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 21 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

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Publicado:

Grave altercado en las inmediaciones del nuevo campamento en Ceuta. El polémico campamento del puerto ha sido escenario este domingo del ataque al coche de una diputada en Ceuta.

Tensión en Ceuta

La policía ha tenido que intervenir, cientos de vecinos se han concentrado en el puerto cerca del campamento. Se han vivido momentos de tensión, han roto la luna de un coche pensando que en el interior iban miembros del colectivo 'Negu Gorriak'.

Ceuta vuelve a mirar al Tarajal

Circulan nuevas convocatorias para otro asalto masivo. Sería este miércoles, coincidiendo con las elecciones en Marruecos. La Embajada española en Rabat recuerda a la población que entró de manera irregular no da derecho a acceder a la península. Y todo mientras las playas de Ceuta siguen convertidas en asentamientos.

Modo electoral

Los partidos activan el modo electoral con Ceuta en el centro del debate político. Hoy Feijóo visitará por cuarta vez la ciudad autónoma. Lo hará junto a una delegación del PP Europeo. Marlaska también estará allí. Sánchez por su parte pone rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mazón en el Congreso

Hoy Carlos Mazón vuelve al Congreso. Lo hará ante la comisión de la DANA. Tendrá que responder por su gestión. En su anterior comparecencia defendió su actuación, echó la culpa a la falta de información y aseguró que nada habría cambiado si él hubiera llegado antes al CECOPI.

Elecciones en Alemania

Batacazo sin precedentes para el partido del canciller alemán. La CDU se queda por primera vez fuera de un parlamento regional. Ante el auge de la extrema derecha, de momento, Merz no dimite. Y, en Berlín la izquierda poscomunista se alza.

Efemérides de hoy 21 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 21 de septiembre?

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Sociedad

Aeropuerto de Madrid-Barajas

Desarticulada una red que usaba a menores para estafar a aerolíneas con falsas pérdidas de equipaje

Coche policial

Detienen a un hombre en Alicante que, presuntamente, 24 horas antes asesinó a su mujer en Leganés

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Ceuta vive otro domingo de tensión entre protestas vecinales y altercados en el puerto
CRISIS EN CEUTA

Ceuta vive otro domingo de tensión entre protestas vecinales y altercados en el puerto

Imagen de Melchor León
Crisis migratoria Ceuta

Melchor León, diputado socialista en la Asamblea, sobre la nueva amenaza de asalto a Ceuta: "La situación es crítica"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno afronta hoy 17 preguntas de la oposición centradas especialmente en la gestión que está llevando a cabo el Ejecutivo de la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio.15 SEPTIEMBRE 2026;SESIÓN DE CONTROL;SENADO;POLÍTICA;POLÍTICOS;Carlos Luján / Europa Press15/...
Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares dice que el Gobierno actúa con prevención ante el llamamiento para el 23 de septiembre

Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

Secuestro en la AP-7
CATALUÑA

Secuestro exprés en plena AP-7: cinco hombres disfrazados de policías se llevan a la fuerza al ocupante de un coche en Barcelona

Armados, con el rostro cubierto y chalecos reflectantes con la palabra 'Policia', cinco hombres bloquearon un vehículo con otros dos coches y sacaron por la fuerza a su ocupante para llevárselo en otro turismo. Varios conductores atrapados en la retención grabaron la escena.

Así quedó el coche de la diputada de Ceuta

VÍDEO: Así vivieron los ocupantes del coche, atacado en el puerto de Ceuta, el momento en el que les rompen la luna trasera

Día Mundial del Alzhéimer

Día Mundial del Alzhéimer: Cuando los recuerdos se desvanecen, una jornada para recordar a los que olvidan

Efemérides de hoy 21 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 21 de septiembre?

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