Noticias de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Grave altercado en las inmediaciones del nuevo campamento en Ceuta. El polémico campamento del puerto ha sido escenario este domingo del ataque al coche de una diputada en Ceuta.

Tensión en Ceuta

La policía ha tenido que intervenir, cientos de vecinos se han concentrado en el puerto cerca del campamento. Se han vivido momentos de tensión, han roto la luna de un coche pensando que en el interior iban miembros del colectivo 'Negu Gorriak'.

Ceuta vuelve a mirar al Tarajal

Circulan nuevas convocatorias para otro asalto masivo. Sería este miércoles, coincidiendo con las elecciones en Marruecos. La Embajada española en Rabat recuerda a la población que entró de manera irregular no da derecho a acceder a la península. Y todo mientras las playas de Ceuta siguen convertidas en asentamientos.

Modo electoral

Los partidos activan el modo electoral con Ceuta en el centro del debate político. Hoy Feijóo visitará por cuarta vez la ciudad autónoma. Lo hará junto a una delegación del PP Europeo. Marlaska también estará allí. Sánchez por su parte pone rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mazón en el Congreso

Hoy Carlos Mazón vuelve al Congreso. Lo hará ante la comisión de la DANA. Tendrá que responder por su gestión. En su anterior comparecencia defendió su actuación, echó la culpa a la falta de información y aseguró que nada habría cambiado si él hubiera llegado antes al CECOPI.

Elecciones en Alemania

Batacazo sin precedentes para el partido del canciller alemán. La CDU se queda por primera vez fuera de un parlamento regional. Ante el auge de la extrema derecha, de momento, Merz no dimite. Y, en Berlín la izquierda poscomunista se alza.