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Secuestro exprés en plena AP-7: cinco hombres disfrazados de policías se llevan a la fuerza al ocupante de un coche en Barcelona

Armados, con el rostro cubierto y chalecos reflectantes con la palabra 'Policia', cinco hombres bloquearon un vehículo con otros dos coches y sacaron por la fuerza a su ocupante para llevárselo en otro turismo. Varios conductores atrapados en la retención grabaron la escena.

Secuestro en la AP-7

Cinco hombres disfrazados de policías secuestran al ocupante de un coche en plena AP-7, en Barcelona | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Cinco individuos vestidos como falsos policías han secuestrado a un hombre en plena AP-7 y lo han obligado a entrar en otro vehículo tras sacarlo a la fuerza de un coche. Los sospechosos vestían de negro, llevaban chalecos reflectantes con la palabra 'Policia' escrita en la espalda y tenían el rostro cubierto con pasamontañas.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado a plena luz del día, alrededor de las 19:30 horas, entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès (Barcelona). El incidente provocó una retención en la autopista y varios conductores que quedaron atrapados en el tráfico pudieron grabar la escena.

En las imágenes se observa cómo un turismo queda bloqueado entre otros dos. De ellos salen los cinco hombres, que se dirigen hacia otro coche y sacan por la fuerza a un hombre que se encontraba en la parte trasera. La víctima, con la cara ensangrentada, es obligada a entrar en otro vehículo mientras los testigos observan la escena.

Uno de los conductores que presenció los hechos alertó al 112 y explicó a los servicios de emergencia que los secuestradores llevaban pistolas. La escena quedó registrada en varios vídeos grabados desde los vehículos que permanecían retenidos por el atasco.

La víctima fue liberada

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) localizaron poco después al hombre en otro punto de Catalunya. La víctima fue encontrada sana y salva y no presentaba heridas de gravedad.

No hay por el momento una tesis definitiva sobre el móvil de esta acción criminal, pero según fuentes de la investigación citadas por Efe, se trataría de una disputa entre grupos criminales. Tampoco consta que la liberación de la víctima estuviera relacionada con el pago de un rescate.

La investigación continúa abierta para identificar a los cinco individuos y determinar las circunstancias y el motivo de la acción.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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