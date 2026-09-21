Muere tras 5 días en la UCI la mujer que fue estrangulada por su pareja en Málaga

La mujer de 35 años que fue estrangulada por su pareja en Málaga el pasado 16 de septiembre ha fallecido este lunes. La víctima permanecía ingresada, desde ese día, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Hospital Regional malagueño, debatiéndose entre la vida y la muerte. El presunto agresor se suicidaba tras los hechos.

La agresión, que tuvo lugar en el domicilio familiar en la zona de Pinares de San Antón, se produjo en presencia de la hija menor de la pareja, de 12 años, que fue la que llamó al 112 para alertar de que su padre estaba intentando asfixiar a su madre. Después del aviso, la niña se refugió junto a su hermana pequeña en el jardín.

Un técnico del 061 abrió con su DNI la vivienda

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. Cuando llegaron, encontraron abierto el garaje, pero la puerta principal estaba cerrada y nadie respondía desde el interior.

Los agentes intentaron acceder a la vivienda a patadas, pero una puerta blindada se resistía a los golpes. Trataron de buscar una entrada alternativa a través de una casa vecina, pero sin éxito. Fue entonces cuando un técnico del 061 consiguió abrir con su propio DNI la puerta, que estaba cerrada pero sin llave.

Ingresó en estado crítico

En el interior encontraron a la mujer inconsciente en una de las plantas de la vivienda. Todavía presentaba constantes vitales, aunque su estado era muy grave debido al tiempo que había permanecido privada de oxígeno. Se le practicó una RCP y fue trasladada el hospital, donde ingresaba en estado crítico.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.