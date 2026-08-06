La Guardia Civil en alerta ante una posible nueva entrada masiva el 15 de agosto en Ceuta

Sábado 15 de agosto, es la fecha que tiene en el punto de mira la Guardia Civil en Ceuta. Los agentes ya investigan si puede ocurrir una nueva movilización masiva dentro de nueve días. En redes sociales circula una convocatoria que podría dar lugar a una nueva movilización como la de hace una semana: "Día 15 ¿es verdad que habrá una entrada masiva de gente durante el día?".

De hecho, según han trasladado sindicatos del instituto armado, se maneja un informe que avisa de la difusión de otra posible entrada desde Marruecos. Antena 3 Noticias ha confirmado que tanto el CNI como el Ejército dan plena credibilidad a la campaña de movilización.

Ante esta alerta, los agentes advierten que no están preparados para otra entrada masiva. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, asegura que si vuelve a ocurrir "no hay medios para frenarlo".

Al igual que la secretaria de comunicación de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), Mila Cívico, quien explica que "partimos de una situación de falta de medios y personal estructural". Por ello piden refuerzos, además del Ejército.

Piden más refuerzos

Por su parte, los sindicatos policiales también comparten el mismo mensaje. Laura García, Portavoz Jupol, denuncia que no hay "ningún tipo de orden ni de instrucción operativa al respecto", añadiendo que tampoco "se ha enviado ningún tipo de refuerzo más".

A ella se suma la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Ana Alarcón, quien sostiene que "el Gobierno no puede permitirse volver a esperar que la crisis estalle", porque la fecha de la posible nueva entrada masiva "puede producirse en cualquier momento", y no esperar al 15 de agosto.

Sin embargo, ante estas advertencias, fuentes de Interior aseguran que, antes de autorizar ningún despliegue, deberán recibir una evaluación porque de servicios de información del cuerpo.

Por otro lado, los vecinos denuncian inseguridad en la ciudad autónoma. Uno de ellos confiesa que tiene "miedo a que se repita" mientras que otra asegura que "hay tensión porque pueda pasar". Aunque de momento organizan guardias las 24 horas del día para evitar robos y sustracciones de sus domicilios.

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