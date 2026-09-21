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Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río Guadiana en Mérida

Se ha activado el protocolo de actuación correspondiente, donde la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

Río Guadiana, a su paso por el Palacio de Congresos de Mérida

Río Guadiana, a su paso por el Palacio de Congresos de Mérida Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este lunes ha aparecido flotando en el río Guadiana el cadáver de un hombre. El cuerpo sin vida se encontraba a 2 kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida. La Guardia Civil ha informado del suceso, añadiendo que se está pendiente de la identificación y levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Instituto de Medicinal Legal.

El equipo de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para establecer las causas de la muerte del hombre. También se ha activado el protocolo de actuación correspondiente tras el aviso de un ciudadano a la Guardia Civil.

Por ahora, no han trascendido más datos sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias en las que se produjo la defunción.

Avisó un vecino

Sin embargo, no es la primera vez que encuentra el cuerpo sin vida de un hombre en el río Guadiana. En agosto de 2024, un vecino alertó al Centro de Urgencias y Emergencias 112-Extremadura de la presencia del cuerpo de un hombreen las inmediaciones del Palacio de Congresos.

Tras la llamada, se activó un dispositivo para recuperarlo compuesto por un equipo acuático de Cruz Roja y por bomberos de la Diputación de Badajoz, supervisados por efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local. Por su parte, la Cruz Roja trasladó a EFE que, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, su ayuda no había sido solicitada.

Asimismo en la capital extremeña no había trascendido que una persona había desaparecido.

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