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Usan la identidad de un joven sin carnet de conducir y le empiezan a llegar multas de delitos con coches a su nombre

Los vehículos estuvieron relacionados con robos, impagos en gasolineras y accidentes, además de acumular alrededor de un centenar de infracciones

Un coche de la Policía Nacional

Un coche de la Policía Nacional EFE

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Ane Alberdi
Publicado:

Un joven de 21 años comenzó a recibir multas de tráfico por vehículos que nunca había conducido. No tenía carnet de conducir y, sin embargo, aparecía relacionado con al menos una decena de coches. La Ertzaintza ha descubierto que utilizaron su identidad para ocultar a los verdaderos usuarios de esos vehículos.

La investigación se inició a principios de este año, después de que un juzgado de Bilbao trasladara a la Ertzaintza la denuncia presentada por el joven. Las pesquisas permitieron comprobar que algunos de los vehículos figuraban directamente a su nombre, mientras que en otros se le señalaba como conductor en multas y accidentes.

Según la investigación, detrás de esta situación estaría un hombre que se dedicaba a comprar y vender vehículos. En lugar de registrar los coches a su nombre, los habría puesto a nombre del joven utilizando su identidad. Después, algunos de esos vehículos fueron utilizados en diferentes actividades delictivas, entre ellas robos e impagos en gasolineras.

Además, los coches estuvieron implicados en accidentes de circulación y acumularon alrededor de un centenar de infracciones de tráfico que acabaron atribuyéndole al joven.

Los agentes también han detectado documentación falsificada que habría sido utilizada para realizar los trámites y que, según la investigación, se habría gestionado a través de dos gestorías de Bizkaia.

Un detenido y seis investigados

La operación se ha saldado con la detención de un hombre de 26 años y con la investigación de otras seis personas: cinco hombres de entre 20 y 61 años y una mujer de 47. Todos ellos son de nacionalidad española.

La mujer y uno de los hombres investigados cuentan con antecedentes policiales. Este último había sido detenido anteriormente en cinco ocasiones, mientras que ella tenía una detención previa.

El principal detenido también cuenta con antecedentes policiales y había sido arrestado anteriormente. Una vez concluidas las diligencias, será puesto a disposición judicial.

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