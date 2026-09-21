Un nuevo cayuco llega a El Hierro con 61 personas a bordo

El puerto de La Restinga, en el municipio herreño de El Pinar, en El Hierro, ha vuelto a ser escenario esta mañana de lunes de un nuevo episodio en la crisis migratoria. Un cayuco con 61 personas de origen subsahariano —incluidas tres mujeres— ha alcanzado aguas del sur de la isla, guiado hasta el muelle por los servicios de emergencias en una operación desarrollada sin incidencias

Atención sociosanitaria a pie de muelle

Nada más tocar tierra, los equipos de emergencia desplegados en la zona han puesto en marcha el protocolo habitual de asistencia humanitaria. El dispositivo, integrado por voluntarios de Cruz Roja y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), ha evaluado de forma individualizada a cada uno de los ocupantes.

Tras una revisión médica a todos los migrantes, los sanitarios han confirmado que la mayoría presentaba signos evidentes de fatiga acumulada y deshidratación leve tras varios días de travesía. Afortunadamente, ninguno precisó traslado hospitalario al centro insular, lo que ha aligerado la presión asistencial en este primer cribado.

Según ha confirmado Cruz Roja, la embarcación fue avistada en las inmediaciones del litoral insular. Al comprobar que navegaba por sus propios medios y sin peligro inminente de naufragio, los servicios de emergencia optaron por escoltarla de manera preventiva hasta asegurar su atraque.

Con esta llegada, El Hierro constata de nuevo la vulnerabilidad de su costa ante flujos migratorios que no cesan. Una vez superada la primera fase de asistencia sanitaria y policial a la llegada, los migrantes han sido derivados de manera ordenada hacia los recursos de acogida temporal habilitados en la isla, donde recibirán la atención jurídica y social correspondiente.

La llegada se produce además en un periodo del año en el que las llegadas a Canarias suelen experimentar un repunte, especialmente durante los meses de finales de verano y comienzos del otoño. Septiembre se convierte así en una etapa de especial atención para los servicios de emergencia y los dispositivos de acogida, que mantienen activos sus protocolos ante la posible llegada de nuevas embarcaciones a las costas del archipiélago.

Los equipos de respuesta permanecen preparados para atender a los ocupantes de las embarcaciones que puedan alcanzar el litoral y garantizar, desde los primeros momentos, la asistencia sanitaria y humanitaria necesaria. Tras la intervención inicial, se activan los procedimientos establecidos para la identificación y derivación de las personas llegadas, mientras los recursos habilitados continúan con la atención correspondiente.