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HOMICIDIO

Un hombre mata de forma violenta a su madre octogenaria en Pontevedra

El presunto autor tenía antecedentes psiquiátricos, han indicado las mismas fuentes. El cadáver fue localizado a las dos y media de la tarde.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre ha sido detenido este domingo acusado de matar de forma violenta a su madre octogenaria. El suceso ha tenido lugar en el municipio de Ponteareas en la provincia de Pontevedra y su arresto se ha producido en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde el propio detenido fue para ser atendido y acabó confesando el crimen.

La Guardia Civil investiga los hechos. Efectivos del Instituto Armado se desplazaron al lugar donde ocurrieron, en la Rúa dos Carballos. Al cuerpo de la mujer, que presentaba lesiones de gravedad, según han indicado a EFE fuentes de la investigación, se le practicará la autopsia. El presunto autor tenía antecedentes psiquiátricos, han indicado las mismas fuentes. El cadáver fue localizado a las dos y media de la tarde.

Casos similares

La Guardia Civil detuvo a un hombre el pasado octubre de 2025 por matar a su madre en Brenes, un municipio de Sevilla, después de que acudiera él mismo al cuartel de la localidad sevillana para confesar el crimen pocos días después de haber asesinado a la mujer en su casa. El varón fue acusado de homicidio. Tras su confesión, quedó inmediatamente arrestado por la Benemérita.

La investigación fue llevada a cabo por la Policía Judicial, que se hizo cargo de las diligencias con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias que rodearon el suceso.

También otro hombre de 67 años fue detenido el pasado abril por matar a su madre de 92, la cual se encontraba ingresada en un centro sociosanitario ubicado en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona.

Tal y como explicaron los Mossos d'Esquadra a través de un comunicado recogido por Europa Press, la detención se produjo alrededor de las 8:45 horas de la mañana, cuando el 112 recibió un aviso en el que el mismo detenido aseguraba que había matado a su madre.

Inmediatamente, se desplazaron hasta el lugar diversas patrullas para comprobar su veracidad, y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) abrió una investigación para esclarecer las causas de los hechos.

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