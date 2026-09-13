Herido muy grave un hombre de 58 años tras ser corneado por un toro en los encierros de Navalcarnero

Un hombre de 58 años ha resultado herido muy grave este sábado tras ser corneado por un toro durante los encierros de Navalcarnero, en Madrid. El suceso se ha producido durante unas fiestas cuyos encierros comenzaron el pasado 9 de septiembre.

El aviso a los servicios de emergencia se ha recibido alrededor de las 13:48 horas. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero del Summa 112, cuyos sanitarios se han encontrado al herido ya en el quirófano de la plaza, donde estaba siendo intervenido.

El hombre presentaba una cornada en el hemitórax izquierdo. Tras ser estabilizado, los equipos médicos lo han trasladado entubado al Hospital Universitario La Paz a bordo del helicóptero del Summa 112.

Una mujer de 64 años murió tras ser embestida en Ayna

Este nuevo accidente se produce apenas unos días después de otro suceso mortal relacionado con los festejos taurinos. El pasado 5 de septiembre, una mujer de 64 años procedente de Cataluña falleció en Ayna, Albacete, tras resultar herida por asta de toro durante un encierro.

La mujer se encontraba fuera de la barrera cuando llegó la manada. Los presentes trataron de alertarla para que se pusiera a salvo y, al comenzar a correr en dirección contraria a los animales, uno de los toros la embistió contra un muro de hormigón y le provocó graves heridas por asta.

Un helicóptero medicalizado acudió al lugar para atenderla, junto a efectivos de la Guardia Civil. Pese a la asistencia recibida y a una primera intervención de urgencia, la mujer falleció mientras era trasladada al helipuerto.

El suceso ocurrió alrededor de las 10:55 horas. En el mismo encierro, un hombre de 60 años sufrió heridas en un brazo en otro punto del recorrido.

Tras conocer la muerte de la mujer, el alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, expresó sus condolencias y explicó que la víctima se encontraba en el municipio junto a sus familiares con motivo de las fiestas. El Ayuntamiento decidió suspender "los actos festivos de este sábado" tras lo ocurrido.