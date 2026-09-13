Efemérides de hoy 13 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de septiembre?

El 13 de septiembre de 2015, Alemania aplica el freno de emergencia a la política de puertas abiertas en Europa al suspender temporalmente el tratado de Schengen y restablecer controles fronterizos estrictos, de manera inmediata, en su frontera con Austria. Esta drástica medida, anunciada por el ministro del Interior Thomas de Maizière tras semanas de flujos migratorios sin precedentes, buscaba canalizar de forma ordenada la entrada de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría familias que huían de los cruentos conflictos armados y la violencia en Siria, Afganistán e Irak. El despliegue de las fuerzas policiales alemanas en los puestos fronterizos y la paralización momentánea del tráfico ferroviario internacional supusieron un visible punto de inflexión político para el Gobierno de la canciller Angela Merkel, cuya célebre consigna de acogida humanitaria chocó frontalmente con el desbordamiento logístico y las capacidades de recepción de los estados federados alemanes, especialmente de Baviera.

La decisión de Berlín no solo interrumpió la libre circulación en el corazón del continente, sino que generó un efecto dominó que resquebrajó la cohesión institucional de la Unión Europea y redefinió los debates migratorios a nivel global. El blindaje temporal de los pasos fronterizos alemanes empujó a otras naciones de la ruta de los Balcanes —como Austria, Eslovaquia y Hungría— a blindar y militarizar sus propios límites territoriales, dejando al descubierto la profunda falta de consenso entre las capitales europeas para gestionar una crisis humanitaria compartida. Este giro hacia la seguridad fronteriza supuso un golpe de realidad para los ideales de la Europa sin fronteras y alteró de forma permanente la arquitectura política de la región, espoleando el crecimiento de movimientos nacionalistas y forzando una revisión estructural de los sistemas de asilo comunitarios.

Un 13 de septiembre, pero de 1584, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial da por concluidas sus obras de edificación con la colocación de la última piedra en la techumbre, culminando más de dos décadas de un titánico esfuerzo constructivo en la sierra madrileña bajo los mandatos de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Ideado por el rey Felipe II tanto para conmemorar la victoria militar de San Quintín como para servir de panteón dinástico y epicentro del poder del Imperio español, este monumental complejo se erigió como la máxima expresión arquitectónica del Renacimiento en la península a través de su sobrio y geométrico estilo herreriano. La finalización de esta colosal estructura, que unificaba en un solo

recinto las funciones de palacio real, basílica, biblioteca y monasterio, no solo consolidó la centralización administrativa de la monarquía hispánica, sino que legó al mundo una obra maestra imperecedera que siglos más tarde sería reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de septiembre?

1501.- El escultor y pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti, comienza a trabajar en la escultura de El David, una de las obras maestras del Renacimiento.

1923.- Miguel Primo de Rivera se subleva contra el Gobierno español mediante un golpe de Estado, que contará con el apoyo del rey Alfonso XIII.

1928.- El club deportivo Alcoyano es fundado en la localidad alicantina Alcoy (España).

1955.- El Gobierno de Alemania Occidental (RFA) acuerda con los soviéticos en Moscú la repatriación de 15.000 civiles y prisioneros de guerra alemanes.

1956.- IBM presenta el IBM 305 RAMAC, la primera computadora comercial que utilizaba una unidad de disco duro móvil para el almacenamiento secundario.

1968.- El Gobierno español aprueba la construcción del Trasvase Tajo-Segura, con la finalidad de enviar el agua excedentaria de la cabecera del Tajo a la cuenca del río Segura.

1974.- Un atentado con bomba de la banda terrorista ETA en una cafetería de la madrileña calle Correo, a escasos metros de la Dirección General de Seguridad, causa 13 muertos.

1975.- El famoso cuadro de Rembrandt "La ronda de noche", expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam, sufre daños de consideración al ser acuchillado por un desequilibrado mental.

2007.- La ONU aprueba en Nueva York (EEUU) la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.

2016.- La localidad vallisoletana de Tordesillas celebra sus primeras fiestas sin el polémico Toro de la Vega, tras prohibir la Junta de Castilla y León la muerte de animales en público en festejos populares.

2018.- El Congreso de los Diputados español aprueba la modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitirá la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

¿Quién nació el 13 de septiembre?

1903.- Claudette Colbert, actriz estadounidense.

1916.- Roald Dahl, escrito británico.

1943.- Luis Eduardo Aute, cantautor español.

1944.- Jacqueline Bisset, actriz británica.

1971.- Stella McCartney, modista británica.

1996.- Lili Reinhart, actriz estadounidense.

1999.- Pedro Porro, futbolista español.

¿Quién murió el 13 de septiembre?

1598.- Felipe II, rey de España.

1873.- Eduardo Rosales, pintor español.

1980.- José María Gil Robles y Quiñones, político español.

1995.- Francesco Messina, escultor italiano.

2011.- Richard Hamilton, pintor británico, pionero del "Pop Art".

2015.- Moses Malone, jugador de baloncesto estadounidense.

2022.- Jean-Luc Godard, cineasta francés.

¿Qué se celebra el 13 de septiembre?

Hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Sepsis.

Horóscopo del 13 de septiembre

Los nacidos el 13 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 13 de septiembre

Hoy, 13 de septiembre, se celebran los santos Juan Crisóstomo, Amado, Eulogio, Felipe y Julián Ligorio.