Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

La tensión social y los realojos de migrantes el Ceuta, el ataque a un buque en el Estrecho de Ormuz, o las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, entre las noticias más relevantes de este domingo, 13 de septiembre.

Sigue la tensión política y social en Ceuta

Han pasado 44 días de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y la tensión continúa en aumento. Durante este fin de semana, dos agentes de la guardia civil y un militar han sido agredidos.

Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, "todavía hay 13.000 migrantes" en situación irregular en la ciudad autónoma, una cifra que supondría un 15% del total de la población. Entre ellas, habría alrededor de 2.100 menores, según las cifras aportadas por Sira Rego.

El Gobierno reubica a 864 migrantes en Ceuta

Este domingo además, desde las 7:00h, se ha procedido al desalojo de cientos de migrantes en Loma Colmenar, y se han trasladado a unas carpas habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales con 864 plazas. Allí serán identificados, para determinar si se pueden quedar en España o deberán ser expulsados.

La situación en la ciudad autónoma también ha entrado de lleno en el debate político nacional. En una entrevista publicada este domingo por El Mundo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "Ceuta será el epitafio de Sánchez" y acusa al Gobierno de no estar dando una respuesta suficiente ante lo que considera una presión continuada por parte de Marruecos.

Irán acusa a Estados Unidos de atacar un mercante en Ormuz

La tensión sigue aumentando en el estrecho de Ormuz, donde un buque ha sido alcanzado por un proyectil y un mercante iraní ha sufrido otro ataque, dejando un muerto y tres personas heridas. Se dispara así la preocupación por el suministro de petróleo, tras el cierre ayer de un oleoducto clave de Arabia Saudí.