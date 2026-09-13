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Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 13 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

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La tensión social y los realojos de migrantes el Ceuta, el ataque a un buque en el Estrecho de Ormuz, o las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, entre las noticias más relevantes de este domingo, 13 de septiembre.

Sigue la tensión política y social en Ceuta

Han pasado 44 días de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y la tensión continúa en aumento. Durante este fin de semana, dos agentes de la guardia civil y un militar han sido agredidos.

Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, "todavía hay 13.000 migrantes" en situación irregular en la ciudad autónoma, una cifra que supondría un 15% del total de la población. Entre ellas, habría alrededor de 2.100 menores, según las cifras aportadas por Sira Rego.

El Gobierno reubica a 864 migrantes en Ceuta

Este domingo además, desde las 7:00h, se ha procedido al desalojo de cientos de migrantes en Loma Colmenar, y se han trasladado a unas carpas habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales con 864 plazas. Allí serán identificados, para determinar si se pueden quedar en España o deberán ser expulsados.

La situación en la ciudad autónoma también ha entrado de lleno en el debate político nacional. En una entrevista publicada este domingo por El Mundo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "Ceuta será el epitafio de Sánchez" y acusa al Gobierno de no estar dando una respuesta suficiente ante lo que considera una presión continuada por parte de Marruecos.

Irán acusa a Estados Unidos de atacar un mercante en Ormuz

La tensión sigue aumentando en el estrecho de Ormuz, donde un buque ha sido alcanzado por un proyectil y un mercante iraní ha sufrido otro ataque, dejando un muerto y tres personas heridas. Se dispara así la preocupación por el suministro de petróleo, tras el cierre ayer de un oleoducto clave de Arabia Saudí.

La Diada de Cataluña acaba con incidentes tras una manifestación de 45.000 personas

Un momento de la quema de contenedores

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Así ha sido el traslado de migrantes

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrios de Los Rosales

Momento del traslado de los migrantes al barrio de Los Rosales

El 112 de Ceuta registra un aumento del 532,6% en los expedientes desde el 30 de julio

Policía Nacional
GAS PIMIENTA

Trasladadas al hospital dos mujeres tras una agresión con gas pimienta en una parada de bus de Valladolid

Dispositivo por el incendio de un coche en Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

Apuñalado y herido de gravedad un migrante en una pelea en la playa del Trampolín de Ceuta

Muere un joven de 24 años y otro resulta herido grave tras una agresión con arma blanca en Parla
TRAGICO SUCESO

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Ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la esquina de las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena hasta donde se desplazaron efectivos de Policía Nacional y sanitarios del SUMMA112.

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La situación de Ceuta llega este jueves al pleno del Parlamento de La Rioja

Continúa la tensión en Ceuta: Dos guardias civiles y un militar resultan heridos en las últimas 24 horas

Brutales ataques entre inmigrantes en Ceuta

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Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta

Condenado a dos años de prisión y expulsado a Marruecos tras agredir a dos Guardias Civiles en Ceuta

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