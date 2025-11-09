Serafín Giraldo, sobre el tiroteo de Isla Mayor: "Son tres los agentes que resultaron heridos"

Los narcos han convertido el Guadalquivir en una autopista del hachís y de la cocaína. Este sábado conocíamos la noticia de que un agente de la Policía Nacional era trasladado al hospital en estado crítico, tras sufrir disparos en la pierna y en el abdomen por parte de un grupo de narcotraficantes, que llevaban horas atrincherados en una 'guardería de droga' en un polígono de Isla Mayor, en Sevilla.

Por el momento, se sigue buscando por aire y tierra a los responsables de los disparos. Pero, ¿Qué pasó realmente esa noche?, ¿solamente hay un herido, o hay más?. El inspector de la Policía, Serafín Giraldo, ha respondido a estas preguntas en Antena 3 Noticias.

El orden cronológico de los hechos

Todo comenzó el sábado a las seis de la mañana, con total oscuridad, cuando dos Policías que estaban realizando la vigilancia, "fueron descubiertos" por un vehículo que arrastraba un remolque, "posiblemente cargado con droga", y cuatro individuos estaban en la parte posterior del vehículo "armados con arma de guerra", según ha relatado Serafín Giraldo en Antena 3 Noticias.

Tres heridos, uno de ellos grave

La escena tan solo duró cinco minutos, cuando los narcos tirotearon a los policías, quienes lograron refugiarse en la oscuridad, que fue lo que les salvó la vida. Aunque tres de ellos resultaron heridos, según ha podido confirmar Serafín. Una cifra que ha sorprendido a Matías Prats durante la entrevista, ya que todo el mundo pensaba que sólo había un herido.

"Fueron tres agentes los que resultaron heridos, hay un agente muy grave del cual no han hablado y que está hospitalizado, que tiene heridas en el estómago, en la pelvis, en la pierna y fue tiroteado por la espalda. Hay otro agente que ha recibido el alta hospitalaria, pero que también sufrió un impacto de bala, tiene dos costillas rotas. Y hay un tercer agente que también ha recibido el alta hospitalaria, pero que tiene una rotura en el tríceps. Por lo que fueron tres los agentes heridos, y uno de ellos está grave en el hospital", ha detallado.

"Somos blanco muy fácil"

Tras este suceso, Serafín ha confesado que la Policía Española "no está preparada" para protegerse de las armas de guerra que utilizan los narcos, ya no sólo por el armamento, sino también por las lanchas. Sólo hace falta recordar a los Guardias Civiles fallecidos en Barbate, donde los policías "estaban prácticamente sin medios. Somos blanco muy fácil", ha subrayado.

El Inspector de la Policía cree que la solución para que no siga habiendo heridos ni muertos es: "Que se refuercen los medios y el personal, que se blinden los vehículos, que se cambie la legislación penal, y que se agilicen los procesos, que esto no tarde 7 años".

