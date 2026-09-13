CEUTA
Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta
Las peleas con machetes y navajas ya son habituales en la ciudad.
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Nueva noche de violencia en Ceuta. Un joven ha sido atendido por graves heridas en una de sus manos. Las peleas con machetes y navajas ya son habituales en la ciudad.
Los datos oficiales reflejan un panorama de extrema gravedad en Ceuta tras la crisis iniciada a finales de julio de 2026. Según los registros del servicio de emergencias 112 a mediados de septiembre, los avisos globales por seguridad ciudadana se dispararon a 5.233 incidentes en agosto, multiplicando casi por siete los 778 casos del año anterior. En ese mismo periodo mensual, las agresiones físicas directas ascendieron a 1.001 casos, frente a las apenas 67 documentadas en agosto de 2025. Esta escalada también se trasladó al orden público, con 326 episodios de alteración frente a los 32 del ejercicio previo, y al entorno portuario, donde los intentos de intrusión pasaron de 57 a 1.163 registros.
Dos guardias civiles y un militar, agredidos en Ceuta este fin de semana
Dos agentes de la Guardia Civil fueron agredidos en sendos incidentes y un militar resultó herido tras caer entre unas rocas durante la identificación de un grupo de migrantes.
El primer episodio ocurrió el viernes, cuando un hombre empujó a un guardia civil durante una intervención en el Muelle de Poniente. El agresor fue condenado a dos años de prisión y a la expulsión de España.
Horas después, un militar sufrió una fractura de peroné y lesiones en el hombro al caer entre las rocas de Juan XXIII mientras identificaba a un grupo de migrantes que, según las informaciones difundidas, se encontraba en estado de embriaguez y ofreció resistencia.
La presión migratoria sigue siendo elevada: el presidente de Ceuta, Juan Vivas, calcula que unas 13.000 personas migrantes permanecen en situación irregular o en recursos de acogida, alrededor del 15 % de la población. Entre ellas habría unos 2.100 menores. El Gobierno prepara nuevos centros de acogida para aliviar la presión sobre los recursos existentes.
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