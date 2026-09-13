Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CEUTA

Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta

Las peleas con machetes y navajas ya son habituales en la ciudad.

Ceuta

VÍDEO: Un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas que vive Ceuta | Antena 3 Noticias

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Nueva noche de violencia en Ceuta. Un joven ha sido atendido por graves heridas en una de sus manos. Las peleas con machetes y navajas ya son habituales en la ciudad.

Los datos oficiales reflejan un panorama de extrema gravedad en Ceuta tras la crisis iniciada a finales de julio de 2026. Según los registros del servicio de emergencias 112 a mediados de septiembre, los avisos globales por seguridad ciudadana se dispararon a 5.233 incidentes en agosto, multiplicando casi por siete los 778 casos del año anterior. En ese mismo periodo mensual, las agresiones físicas directas ascendieron a 1.001 casos, frente a las apenas 67 documentadas en agosto de 2025. Esta escalada también se trasladó al orden público, con 326 episodios de alteración frente a los 32 del ejercicio previo, y al entorno portuario, donde los intentos de intrusión pasaron de 57 a 1.163 registros.

Dos guardias civiles y un militar, agredidos en Ceuta este fin de semana

Dos agentes de la Guardia Civil fueron agredidos en sendos incidentes y un militar resultó herido tras caer entre unas rocas durante la identificación de un grupo de migrantes.

El primer episodio ocurrió el viernes, cuando un hombre empujó a un guardia civil durante una intervención en el Muelle de Poniente. El agresor fue condenado a dos años de prisión y a la expulsión de España.

Horas después, un militar sufrió una fractura de peroné y lesiones en el hombro al caer entre las rocas de Juan XXIII mientras identificaba a un grupo de migrantes que, según las informaciones difundidas, se encontraba en estado de embriaguez y ofreció resistencia.

La presión migratoria sigue siendo elevada: el presidente de Ceuta, Juan Vivas, calcula que unas 13.000 personas migrantes permanecen en situación irregular o en recursos de acogida, alrededor del 15 % de la población. Entre ellas habría unos 2.100 menores. El Gobierno prepara nuevos centros de acogida para aliviar la presión sobre los recursos existentes.

El 112 de Ceuta registra un aumento del 532,6% en los expedientes desde el 30 de julio

Momento del traslado de los migrantes al barrio de Los Rosales

Publicidad

Sociedad

Momento del traslado

Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrio de Los Rosales

La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un hombre mata de forma violenta a su madre octogenaria en Pontevedra

Frescos en la Iglesia de Albox con políticos, desnudos y un exalcalde convertido en demonio
Polémica en Almería

Frescos en la Iglesia de Albox con políticos, desnudos y un exalcalde convertido en demonio

Ceuta
CEUTA

Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta

Incendio Benahavís
INCENDIO FORESTAL

El incendio de Benahavís (Málaga), deja a dos personas heridas y se eleva a fase de emergencia 1

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de X, "una persona ha resultado herida" al intentar apagar el fuego, y un bombero forestal "ha resultado afectado" con traumatismos al sufrir una caída. Como medida preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de distintas zonas de la localidad.

Plaza de toros Félix Colomo de Navalcarnero
TAUROMAQUIA

Herido muy grave un hombre de 58 años tras ser corneado por un toro en los encierros de Navalcarnero

El hombre ha sido trasladado entubado al Hospital La Paz tras sufrir una cornada en el hemitórax izquierdo durante los festejos.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Momento del traslado de los migrantes al barrio de Los Rosales

El 112 de Ceuta registra un aumento del 532,6% en los expedientes desde el 30 de julio

Policía Nacional

Trasladadas al hospital dos mujeres tras una agresión con gas pimienta en una parada de bus de Valladolid

Publicidad