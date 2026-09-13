Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta

Nueva noche de violencia en Ceuta. Un joven ha sido atendido por graves heridas en una de sus manos. Las peleas con machetes y navajas ya son habituales en la ciudad.

Los datos oficiales reflejan un panorama de extrema gravedad en Ceuta tras la crisis iniciada a finales de julio de 2026. Según los registros del servicio de emergencias 112 a mediados de septiembre, los avisos globales por seguridad ciudadana se dispararon a 5.233 incidentes en agosto, multiplicando casi por siete los 778 casos del año anterior. En ese mismo periodo mensual, las agresiones físicas directas ascendieron a 1.001 casos, frente a las apenas 67 documentadas en agosto de 2025. Esta escalada también se trasladó al orden público, con 326 episodios de alteración frente a los 32 del ejercicio previo, y al entorno portuario, donde los intentos de intrusión pasaron de 57 a 1.163 registros.

Dos guardias civiles y un militar, agredidos en Ceuta este fin de semana

Dos agentes de la Guardia Civil fueron agredidos en sendos incidentes y un militar resultó herido tras caer entre unas rocas durante la identificación de un grupo de migrantes.

El primer episodio ocurrió el viernes, cuando un hombre empujó a un guardia civil durante una intervención en el Muelle de Poniente. El agresor fue condenado a dos años de prisión y a la expulsión de España.

Horas después, un militar sufrió una fractura de peroné y lesiones en el hombro al caer entre las rocas de Juan XXIII mientras identificaba a un grupo de migrantes que, según las informaciones difundidas, se encontraba en estado de embriaguez y ofreció resistencia.

La presión migratoria sigue siendo elevada: el presidente de Ceuta, Juan Vivas, calcula que unas 13.000 personas migrantes permanecen en situación irregular o en recursos de acogida, alrededor del 15 % de la población. Entre ellas habría unos 2.100 menores. El Gobierno prepara nuevos centros de acogida para aliviar la presión sobre los recursos existentes.