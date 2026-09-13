El incendio de Benahavís (Málaga), deja a dos personas heridas y se eleva a fase de emergencia 1

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Benahavís (Málaga) ha obligado a activar la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Plan Infoca, ante el avance de las llamas. Como medida preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de distintas zonas de la localidad.

El fuego se ha originado en el entorno del paraje de la Ermita del Rosario, y los primeros avisos se han recibido por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía alrededor de las 12:40 horas, cuando varios ciudadanos han alertado de la presencia de humo y llamas próximas a la carretera A-7175.

El confinamiento afecta al núcleo urbano de Benahavís, a varios diseminados situados al norte y oeste del municipio y a la urbanización La Coja. Los servicios de emergencia han pedido a los vecinos que permanezcan atentos a las instrucciones oficiales, y que eviten cualquier desplazamiento innecesario por las zonas afectadas. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de X, "una persona ha resultado herida" al intentar apagar el fuego, y un bombero forestal "ha resultado afectado" con traumatismos al sufrir una caída.

Recomendaciones

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha recomendado mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas y extremar las precauciones con personas mayores, niños y ciudadanos con problemas de salud.

El dispositivo de extinción cuenta con un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres. En las labores participan helicópteros de distintos tipos, aviones de carga en tierra, aeronaves anfibias y un avión de coordinación, además de efectivos terrestres especializados.

Por tierra trabajan alrededor de 60 bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA), agentes de Medio Ambiente, unidades médicas y de comunicaciones, así como tres vehículos autobomba.

Los equipos del Plan Infoca continúan trabajando para contener el incendio y evitar que las llamas sigan avanzando, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la situación.