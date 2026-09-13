Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO FORESTAL

El incendio de Benahavís (Málaga), deja a dos personas heridas y se eleva a fase de emergencia 1

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de X, "una persona ha resultado herida" al intentar apagar el fuego, y un bombero forestal "ha resultado afectado" con traumatismos al sufrir una caída. Como medida preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de distintas zonas de la localidad.

Incendio Benahavís

Incendio Benahavís @E112Andalucia

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Benahavís (Málaga) ha obligado a activar la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Plan Infoca, ante el avance de las llamas. Como medida preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de distintas zonas de la localidad.

El fuego se ha originado en el entorno del paraje de la Ermita del Rosario, y los primeros avisos se han recibido por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía alrededor de las 12:40 horas, cuando varios ciudadanos han alertado de la presencia de humo y llamas próximas a la carretera A-7175.

El confinamiento afecta al núcleo urbano de Benahavís, a varios diseminados situados al norte y oeste del municipio y a la urbanización La Coja. Los servicios de emergencia han pedido a los vecinos que permanezcan atentos a las instrucciones oficiales, y que eviten cualquier desplazamiento innecesario por las zonas afectadas. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de X, "una persona ha resultado herida" al intentar apagar el fuego, y un bombero forestal "ha resultado afectado" con traumatismos al sufrir una caída.

Recomendaciones

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha recomendado mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas y extremar las precauciones con personas mayores, niños y ciudadanos con problemas de salud.

El dispositivo de extinción cuenta con un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres. En las labores participan helicópteros de distintos tipos, aviones de carga en tierra, aeronaves anfibias y un avión de coordinación, además de efectivos terrestres especializados.

Por tierra trabajan alrededor de 60 bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA), agentes de Medio Ambiente, unidades médicas y de comunicaciones, así como tres vehículos autobomba.

Los equipos del Plan Infoca continúan trabajando para contener el incendio y evitar que las llamas sigan avanzando, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la situación.

Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta

Ceuta

Publicidad

Sociedad

Momento del traslado

Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrios de Los Rosales

La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un hombre mata de forma violenta a su madre octogenaria en Pontevedra

Frescos en la Iglesia de Albox con políticos, desnudos y un exalcalde convertido en demonio
Polémica en Almería

Frescos en la Iglesia de Albox con políticos, desnudos y un exalcalde convertido en demonio

Ceuta
CEUTA

Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta

Incendio Benahavís
INCENDIO FORESTAL

El incendio de Benahavís (Málaga), deja a dos personas heridas y se eleva a fase de emergencia 1

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de X, "una persona ha resultado herida" al intentar apagar el fuego, y un bombero forestal "ha resultado afectado" con traumatismos al sufrir una caída. Como medida preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de distintas zonas de la localidad.

Plaza de toros Félix Colomo de Navalcarnero
TAUROMAQUIA

Herido muy grave un hombre de 58 años tras ser corneado por un toro en los encierros de Navalcarnero

El hombre ha sido trasladado entubado al Hospital La Paz tras sufrir una cornada en el hemitórax izquierdo durante los festejos.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Momento del traslado de los migrantes al barrio de Los Rosales

El 112 de Ceuta registra un aumento del 532,6% en los expedientes desde el 30 de julio

Policía Nacional

Trasladadas al hospital dos mujeres tras una agresión con gas pimienta en una parada de bus de Valladolid

Publicidad