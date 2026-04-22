La carta del exjefe de ETA, Txeroki, pidiendo perdón a sus víctimas: "No podemos cambiar el pasado, siento el daño causado"

"Por el respeto que se merecen, quiero dedicar mis primeras palabras a las víctimas. A todas las víctimas de la organización a la que pertenecí", así empieza su carta de disculpas el exjefe de la banda terrorista ETA, Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.

Esta semana goza de un permiso de salida de seis días, otorgado por Vigilancia Penitenciaria. El juez José Luis Castro ha incluido en su último auto la carta, de cuatro páginas de extensión y de puño y letra, de Txeroki, en el que pide perdón a sus víctimas.

En ella cuenta que formó parte de la banda "de manera voluntaria" y que "en la medida en la que asumo las consecuencias de mis actos, reconozco y siento el daño que les causamos". Especialmente menciona a dos personas a Esther Cabezudo Martínez e Ignacio Torres Mediavilla.

Reconoce que "lo sucedido en el pasado" ya no tiene vuelta atrás, pero espera que la carta y sus "actos" "sirvan para paliar y sanar en la medida de lo posible el dolor causado". Un "dolor que hago mío y con el que empatizo de manera sincera y profunda", confiesa.

"Hui de casa para vivir en la clandestinidad en noviembre del año 2000" y repasa el tiempo en condena desde el 17 de noviembre de 2008 que fue detenido: "Este año cumpliré 25 años (media vida) fuera de casa 7 y de ellos 17 encarcelado". "Tras varias entregas temporales (2009, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022) para responder ante la justicia española, el 22 de agosto de 2024 fui entregado de manera definitiva para continuar cumpliendo la pena impuesta por la justicia francesa lo más cerca posible de mi familia", cuenta.

Pone fecha para el fin de su condena de la justicia francesa, el 18 de julio de 2030. Pero en "el estado español, tras varios procesos judiciales, en la actualidad debo cumplir 25 años de condena por estragos terroristas".

Solicitó acabar con su condena en el país francés, además de estar más cerca de su familia, relata, también se debe para "contribuir en la medida de lo posible a arar la tierra de la reconciliación, de manera que podamos sembrar las semillas para una convivencia en paz; acabar con los procesos judiciales que tengo pendientes en el estado español; y dar pasos en mi recorrido penitenciario que, estando preso en Francia, no podía".

Monitor de crossfit

Desde que llegó al centro penitenciario, CP Martutene, cuenta que trabaja como monitor-coordinador de deportes, además de dar "clases de crossfit" y dirigir "entrenamientos de baloncesto y de acondicionamiento general", así como coordinar diversas actividades deportivas.

Con el sueldo que genera, asegura que l ellega para "ir pagando la responsabilidad civil (algo que llevo haciendo desde 2022), ayudar en lo posible a la manutención de mis hijos y hacer frente a mis gastos". Por otro lado, en el tema educativo esta matriculado en el Master en Psicología del Deporte en la UNED, además de ser licenciado en Educación Física, ya que terminó IVEF en 1996.

"Podría educar a mis hijos en valores"

Por ello, tal y como le escribió a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el pasado 23 de agosto de 2022, subraya su "compromiso con las vías pacíficas y democráticas, así como el rechazo de la violencia para la consecución de fines políticos, es total".

Asegura que su forma de pensar y sentir de la actualidad es "en gran medida, consecuencia de la experiencia, madurez y evolución personal", pero que el nacimiento de sus hijos en 2017 y 2020 fueron "importantes para consolidar y profundizar mi compromiso y determinación por crear puentes y construir entre diferentes una sociedad mejor".

"Considero que hoy en día educar a mis hijos en valores como el respeto, la tolerancia, la no violencia, el diálogo o la paz es, junto a sanar en lo posible el dolor de las víctimas, la mayor aportación que puedo realizar a la convivencia".

Y finaliza con que "no podemos cambiar el pasado ni revertir lo irreversible; pero sí hacer lo posible por un presente, un futuro y una convivencia en paz y armonía. Por mi parte, de la misma manera que en el pasado me comprometí con la renuncia del uso de la violencia, hoy me comprometo, en la medida de mis posibilidades, a no dañar o añadir más sufrimiento a aquellas personas que sufrieron la violencia en el pasado".

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