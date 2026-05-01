Noticias de hoy, viernes 1 de mayo de 2026

La manifestación del 1 de mayo, el conflicto en oriente medio y la muerte de una niña de 11 años por un posible caso de meningitis, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 1 de mayo.

Manifestación por el Día del Trabajador: Sánchez pide "seguir avanzando" frente "a quienes anuncian el apocalipsis"

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado más de cien movilizaciones en toda España con motivo del Día del Trabajo, bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia". Sus principales demandas se centran en mejorar los sueldos, facilitar el acceso a la vivienda y rechazar conflictos internacionales que atribuyen a intereses imperialistas, en referencia al presidente estadounidense Donald Trump.

La manifestación principal se celebra en Málaga, con la participación de los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a figuras políticas como Yolanda Díaz, Antonio Maíllo y Lara Hernández. Los sindicatos explican que han elegido esta ciudad para visibilizar problemas como el aumento del precio de la vivienda.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los avances en empleo y derechos laborales, animando a seguir progresando. En contraste, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, critica la situación económica actual y considera que trabajar no garantiza una vida digna.

Desde el Gobierno, Yolanda Díaz ha insistido en la necesidad de subir salarios y repartir los beneficios empresariales de forma más equitativa. En la misma línea, Oriol Junqueras, líder de ERC, ha pedido proteger y ampliar los derechos sociales, defendiendo condiciones laborales justas, vivienda accesible y servicios públicos sólidos.

Irán amenaza con "ataques prolongados" si EEUU reanuda los bombardeos

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se prolonga desde hace más de dos meses en un clima de alta tensión. Aunque existe una tregua temporal mientras siguen las negociaciones, no se han producido avances relevantes, especialmente tras el rechazo estadounidense a una propuesta iraní sobre su programa nuclear.

La inestabilidad también afecta a otros puntos de la región: Israel mantiene operaciones militares en el sur de Líbano, lo que incrementa el riesgo de una nueva escalada. Dentro de Irán, el gobierno ha endurecido su postura, incluso con ejecuciones vinculadas a protestas recientes, reflejando una fuerte presión interna. Además, Teherán ha advertido que responderá con ataques intensos contra objetivos estadounidenses si se reanudan los bombardeos, y ha vuelto a mencionar el posible cierre del estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con retirar tropas desplegadas en España e Italia. También criticó al Gobierno español, señalando que Palacio de la Moncloa ha actuado de forma negativa al oponerse a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Muere una niña de 11 años por un posible caso de meningitis en Ourense

Una menor de 11 años ha fallecido en Ourense con sospecha de padecer infección meningocócica invasora, según las autoridades sanitarias. El caso ha llevado a activar de inmediato los protocolos de prevención para evitar posibles contagios.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha localizado a más de un centenar de contactos cercanos del entorno escolar y social de la niña, quienes han sido citados para recibir tratamiento preventivo conforme a las medidas de salud pública. Desde la administración autonómica han expresado su apoyo a la familia.

Por otro lado, la Xunta de Galicia ha reforzado recientemente la vacunación contra la meningitis, incorporando desde mayo la inmunización frente al meningococo B en menores de 12 años, complementando así las dosis ya incluidas en el calendario infantil.

Este suceso se suma a otro ocurrido hace pocos días en Vélez-Málaga, donde otra niña falleció por un caso similar tras ser atendida en el Hospital Materno Infantil de Málaga. En ese caso también se aplicaron medidas de profilaxis entre familiares y contactos cercanos para prevenir la propagación de la enfermedad.

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