Antena 3 Noticias ha accedido a las imágenes en exclusiva del interior de un cayuco en el que viajaban al menos 300 migrantes desde Senegal, e intentaban alcanzar las costas de la isla de El Hierro en condiciones muy comprometidas.

La situación es tal que en las últimas horas, la llegada de inmigrantes a la isla de El Hierro no ha cesado. Este miércoles, 474 inmigrantes de origen africano llegaron a bordo de cinco cayucos, mientras que esta madrugada de jueves han sido 158. Allí, los militares van a apoyar en la asistencia sanitaria y en los primeros triajes.

El dispositivo de emergencia recató el primer cayuco con 49 personas de nacionalidad senegalesa y lo trasladó hasta el puerto de La Restinga. Sus ocupantes llevaban cinco días de navegación desde Saint Louis (Senegal) y tres de ellos precisaron asistencia sanitaria por hipotermia y deshidratación, dos de carácter severo y uno leve. Uno de los migrantes también presentaba dolor abdominal, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario.

El segundo cayuco, con 109 personas a bordo, fue trasladado hasta El Hierro por la embarcación Calíope/Navia. Sus ocupantes se encontraban en buen estado de salud.

La UME envía un equipo sanitario a El Hierro

Un equipo sanitario de la UME ha sido movilizado con 120 efectivos y 25 médicos para apoyar en la emergencia migratoria de El Hierro, en un despliegue que se llevará a cabo durante este jueves. Los militares van a apoyar en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas, según ha informado el Ministerio de Defensa.

La ministra, Margarita Robles, ha confirmado que el despliegue de efectivos se produce tras una llamada que hizo este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para demandar ayuda con una situación que ha calificado de "complicada". Detallaba que los equipos necesarios viajan a El Hierro, al igual que otros efectivos que estaban en otras islas: "Como siempre hace la UME, como siempre hace el Ejército, va a estar en los momentos difíciles, apoyando a la gente con discreción, con prudencia, sin hacer ruido, pero tratando de dar solución", ha sostenido.

Con todo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas.