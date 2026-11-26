Este jueves un hombre de unos 50 años se ha disparado en la cabeza con un arma de fuego. Los hechos han ocurrido al mediodía en la avenida Mas d'Iglesias, justo delante de la escuela Rosa Sensat, en el barrio de Sant Josep Obrer, uno de los más conflictivos de Reus (Tarragona).

Los Mossos d'Esquadra han recibido un aviso a las 12:30 horas y se han desplazado hasta el lugar, pero cuando han llegado los agentes han localizado el cuerpo de la víctima en el suelo. A pesar de que no ha muerto en el acto, los sanitarios no han podido salvarle la vida. También se ha movilizado el Sistema de Emergencias Médicas y la Guardia Urbana de Reus.

El hombre ha sacado un arma de fuego y se ha disparado en la cabeza. Los Mossos trabajan con la hipótesis de que se trata de un suicido, pero todavía se desconocen las circunstancias exactas que rodean los hechos. La policía autonómica ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y para averiguar la procedencia de la pistola.

Conmoción en el barrio

La víctima era vecina del barrio de Sant Josep Obrer, donde residía desde hacía años. La noticia ha conmocionado al barrio y ha sorprendido especialmente a algunos residentes que habían estado con él esa misma mañana. De hecho, el hombre había desayunado con otros vecinos en el local de la Associació de Veïns Primer de Maig.

También en el colegio, pues el suceso se ha producido en el momento en el que los alumnos estaban volviendo al patio interior del centro educativo. Ante la situación, han confinado temporalmente a los alumnos. A pesar del incidente, el colegio ha seguido su jornada lectiva con horario habitual y normalidad.