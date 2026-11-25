Conmoción y miedo en la ciudad colombiana de Cartagena después de que un grupo de delincuentes intentase robar un furgón cargado de dinero sin conseguirlo. Cuando vieron su plan frustrado decidieron refugiarse en un supermercado secuestrando a alrededor de 25 personas, en las últimas horas se ha liberado a 10 personas.

El presidente De la Espriella llegó a la ciudad a primera hora de la noche desde Villavicencio donde comprobaba las consecuencias de un atentado ocurrido este martes que se saldó con 23 heridos. Al llegar a la ciudad costeña se puso al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y visitó los alrededores del supermercado. "Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos", dijo.

A medida que el despliegue policial ha ido aumentando la tensión también se ha incrementado. Desde varios altavoces las autoridades instaban a los secuestradores a liberar a los rehenes y entregarse, incluso un helicóptero ha maniobrado cerca del supermercado.

Según la reconstrucción de los hechos de las autoridades, un grupo de delincuentes encapuchados y con lo que parecían armas largas entró sobre las ocho de la mañana en el parqueadero de un centro comercial con el objetivo de asaltar un vehículo transportador de valores. Las cámaras de seguridad detectaron a los atracadores y pulsaron el botón del pánico, una alarma silenciosa conectada con la policía. Esto permitió que las primeras patrullas de la Policía llegasen poco después al centro comercial y que los delincuentes, al verse sorprendidos, decidiesen parapetarse en un supermercado del complejo y tomasen como rehenes a una treintena de personas, entre clientes y empleados.

Medios colombianos publicaron que los delincuentes habían hecho peticiones, pero esta información no ha sido confirmada por la policía. Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y de Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural. Unos 5,5 millones de viajeros visitan anualmente la ciudad.

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