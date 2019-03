El torero Rafael de Paula arremete contra todos al recibir un premio

El torero jerezano Rafael de Paula abandonó anoche el acto en el que se le entregó la "Llave de Oro del Parador", otorgada por la agrupación "Los amigos de la Goyesca", compuesta por clientes del Parador de Ronda (Málaga) y aficionados taurinos, después de criticar a los organizadores del homenaje. Las imágenes han sido grabadas por Charry Tv.

En su intervención, el matador arremetió contra el director del Parador de Ronda, Gonzalo Fernández, y le sugirió que "debería tener la atención de darle asiento a las señoritas que se encuentran de pie, porque es su obligación".

Poco después, el pintor Humberto Parra, creador de la imagen que sirvió para ilustrar la carta de la invitación a la gala, inspirada en el torero Antonio Ordóñez, también recibió las críticas del homenajeado.

"Usted no sabe pintar, y espero que Dios le dé larga vida para que aprenda a hacerlo, porque esto son fotografías", le dijo De Paula, que también cuestionó la autoridad al frente del Ayuntamiento de la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, presente en el acto.

"No sé si manda usted mucho o no, eso dependerá del número de concejales que tenga a su cargo", le espetó el matador jerezano, que agregó que "la alcaldesa será la alcaldesa, pero el protagonista aquí soy yo", al considerar que el director del Parador había esperado varios minutos la llegada de la regidora para cumplir con el protocolo.

El comentario que mayor malestar causó entre los asistentes se produjo cuando De Paula arremetió duramente contra el libro de su propio hijo, Jesús Soto de Paula, titulado "Entre clamores y espantás. El soplo del toreo", y que había presentado momentos antes de la entrega de la "Llave de Oro".

"En el toreo no hay espantás ni clamores, eso no existe, por eso pido que no se compre ni un solo ejemplar", solicitó el matador, que terminó afirmando que todo estaba mal hecho.

Para finalizar, Rafael de Paula se levantó y abandonó la sala antes de que terminara el acto, después de decir: "Me voy a mi habitación, yo he venido para esto pero esta noche me vuelvo a mi casa porque todo está mal". Los asistentes al acto, a pesar de estar indignados, se mostraron respetuosos en todo momento mientras escuchaban las continuas críticas del matador, quien sentenció que el público era "escaso".

Por su parte, la alcaldesa de Ronda pidió perdón a todos los allí presentes en nombre de la ciudad, que acoge "a todo el que viene con respeto y con cariño", aunque a los rondeños les gusta que sean "respetuosos" con ellos, por lo que "sentía" lo que había pasado.

"En la próxima edición espero que se le dé la 'Llave de oro' a alguien que realmente la merezca", añadió Fernández.

El torero fue elegido como merecedor del premio por su trayectoria profesional y por su debut en 1957 en el coso rondeño, donde recibió la alternativa de la mano de Julio Aparicio.

Su hijo califica la actitud como "fuera de lugar"

Jesús Soto de Paula, hijo del torero jerezano Rafael de Paula, que abandonó un acto donde se le entregó una distinción taurina tras criticar a los organizadores del homenaje, cree que la actitud de su padre estuvo "fuera de lugar" y que él se sintió "destrozado", como si le pegaran una cornada.