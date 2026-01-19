El tren Iryo que ha descarrilado en Adamuz había pasado la última revisión técnica 3 días antes del accidente

Todos los esfuerzos se centran ahora en despejar las incógnitas que ha dejado el choque entre dos trenes en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 39 muertos y 48 heridos hospitalizados; 12 de ellos en la UCI, la mayoría de ellos en el hospital universitario de Reina Sofía de Córdoba.

El accidente se produjo alrededor de las 19:45 horas de este domingo. El tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del tren que viajaba de Madrid a Huelva, que como consecuencia del impacto también descarriló. Algunos vagones cayeron por un talud.

Un accidente "tremendamente extraño" que se produjo en unan recta

Tras el accidente se ha activado el dispositivo de las grandes catástrofes. El ministro de Transportes Óscar Puente comparecía esta madrugada y calificaba el siniestro de "tremendamente extraño", ya que el descarrilamiento se produjo en una recta de un tramo que había sido renovado hace pocos meses con una inversión de 70 millones de euros. Por el momento entre las causas del accidente se baraja un error de mantenimiento, un error humano o un fallo técnico; ya que en ese tramo se requiere un cambio de agujas.

El tren Iryo que descarriló se fabricó en 2022

Según ha podido saber Antena 3 Noticias la última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días. El convoy fue revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.

Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas, Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba, y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento. La compañía se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y ha comunicado que colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.

La compañía, que ha cancelado su participación en la feria de turismo Fitur, ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas y un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, el 900 001 402.

