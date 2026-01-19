Renfe descarta un error humano o un exceso de velocidad y apunta a un "fallo del tren o de la infraestructura"

Este domingo conocíamos la triste noticia de que un tren descarrilaba cerca de Córdoba, dejando por el momento 39 personas fallecidas y 48 heridos. El tren había salido de Málaga a las 18:40 horas dirección Madrid y transportaba 317 personas, cuando a las 19:39 horas descarrilaba invadiendo el carril contrario, impactando con otro tren que en ese momento se dirigía a Huelva, y provocando la caída de varios vagones por un terraplén de 4 metros.

Por el momento se siguen investigando cuáles han podido ser las causas del fatídico accidente, lo que sí ha confirmado en la mañana de este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en una entrevista en RNE es que "se descarta el fallo humano", ya que el sistema "corrige las decisiones erróneas".

El propio sistema impide superar la velocidad

Otra de las causas que también ha descartado el presidente de Renfe ha sido el exceso de velocidad, ya que según ha podido confirmar: "Los registros de los dos trenes muestran que iban a una velocidad inferior a la asignada al tramo. Estaban ya en la curva de frenado, uno a 250 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros/hora. Es un tramo de 250 kilómetros/hora, y el propio sistema impide superar esa velocidad".

En dicha entrevista, Álvaro ha apuntado a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura", como posible causa del accidente que se ha llevado la vida de 39 persona.

El presidente de Renfe ha pedido prudencia y respeto, ya que "es muy pronto" para dar una respuesta inmediata, y ha avisado de que "es posible que haya más víctimas mortales".

"Un accidente difícil de explicar"

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el accidente de "raro y difícil de explicar", ya que el siniestro se produjo en un tramo recto, y la vía había sido restaurada hace poco meses con una inversión de 70 millones de euros. Según ha podido saber Antena 3 Noticias la última revisión del tren siniestrado cerca de Córdoba se produjo hace cuatro días.

El cuarto accidente más grave de España

Es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España, siendo el primero el que ocurrió en 1944 en la estación de León de Torre del Bierzo que dejó 78 muertos y 75 heridos, según datos facilitados por Renfe, aunque el régimen franquista había silenciado en un primer momento el siniestro, por lo que algunas fuentes estiman que hubo "500 fallecidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.