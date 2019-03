El terremoto registrado en Madrid tiene su origen en una "falla fría no cartografiada"

El terremoto de 3,4 grados de intensidad registrado en Alcorcón (Madrid) se ha producido en "una pequeña falla fría que no está cartografiada", ha explicado el jefe del Área de Geofísica de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, José Manuel Martínez Solares.

El seísmo, que se ha sentido en varios municipios y en la capital de España, "tiene el mismo origen que casi todos los terremotos naturales, la ruptura de una falla", ha afirmado Martínez Solares. "Muchas pequeñas fallas no se ven en superficie y se desconocen porque no se han hecho estudios", ha indicado el experto en sismología, pero Madrid es una zona muy estable dentro de la península, con fallas "tan pequeñas que no merece la pena hacer un estudio particular".

Según Martínez Solano, en esta zona de Madrid no se habían registrado terremotos de esta intensidad. No obstante, desde octubre se han producido 11 terremotos de pequeña intensidad en este municipio madrileño, "todos inferiores a los 3 grados Richter", ha remarcado.

El seísmo de mayor intensidad registrado en la Comunidad de Madrid, según los datos de la Red Sísmica Española, tuvo lugar en 1954 en San Martín de la Vega, y alcanzó los 4 grados. El experto ha asegurado que "podría haber pequeñas réplicas a este terremoto", pero que a partir de la historia sísmica anterior "se puede afirmar que hay probabilidades muy pequeñas de que superen esta magnitud".

Además, el responsable del IGN ha asegurado que no hay "ningún peligro para la población ni para las construcciones", ya que la Comunidad de Madrid, según el mapa de peligrosidad sísmica, no tiene riesgos importantes.