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Una terraza se derrumba en el interior de un bar en Santa Coloma de Gramenet

Decenas de vecinos evacuados tras el colapsa de la azotea de un bar. Los técnicos señalan una patología estructural.

Una terraza se derrumba en el interior de un bar en Santa Coloma de Gramenet

Una terraza se derrumba en el interior de un bar en Santa Coloma de GramenetAntena 3 Noticias

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Anna Martín
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Una terraza ha colapsado esta mañana en la calle Aragón del barrio del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet, desprendiéndose en el interior de un bar.

El teléfono de emergencias 112 ha comenzado a recibir llamadas que alertaban sobre el incidente alrededor de las siete y media. Hasta el lugar se han activado seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, patrullas de la Policía Local de Santa Coloma y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) por la posibilidad de que hubiera heridos.

Ninguna persona entre los escombros

Tras comprobar que no había ninguna persona atrapada en los escombros, y tras descartar la presencia de heridos, tres dotaciones han permanecido en el lugar para evaluar el estado del inmueble.

Mientras los Bombers y los técnicos municipales realizaban la debida inspección de la estructura, decenas de vecinos han sido evacuados de manera preventiva.

Tras casi tres horas de trabajo se ha podido determinar que el bloque, más allá del enorme agujero que ha quedado en el techo del local, no está en riesgo de seguir derrumbándose. Por lo que los vecinos han podido volver a sus casas con tranquilidad.

Bar precintado por seguridad

De momento, se desconoce motivo que ha causado el colapso del techo del bar. La investigación sigue en pie en busca de concreción, ya que los técnicos han confirmado que el local adolece de alguna patología estructural, es por ello que continua precintado para garantizar la seguridad de todos los vecinos.

El consistorio señala que el tráfico está cortado en la calle de manera preventiva, ya que se recomienda evitar la zona, siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia.

Hasta la zona se han desplazado también representantes del gobierno municipal, entre los cuales la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, para estar pendiente de las actuaciones de los servicios de emergencias y de las valoraciones de los técnicos municipales y del arquitecto.

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Noticias de hoy, martes 28 de abril de 2026

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