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Salvador Burguet, sobre el intento de asesinato a Trump: "El Servicio Secreto no hizo su trabajo, hay una grieta de seguridad"

Considera que el Servicio Secreto reaccionó tarde y no chequearon todos los aspectos de seguridad antes de la llegada del presdiente.

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Salvador Burguet, experto en Seguridad | Antena3 Noticias

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El individuo que pretendía asesinar a Donald Trump recorrió Estados Unidos, de punta a punta, en tren y autobús. Viajó más de 4000 kilómetros, desde Los Ángeles hasta llegar al lugar donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Durante ese trayecto y en el hotel Hilton Washington, donde se registró como huésped, Cole Allen transportaba con él una escopa, un cuchillo y tres pistolas con el objetivo de matar al presidente estadounidense.

El atacante, acusado de intento de asesinato castigado con cadena perpetua, llegó a utilizar esas armas de fuego, aunque se desconoce cuantas veces disparó. El fiscal ha descartado fallos de seguridad, sin embargo, el experto en Seguridad, Salvador Burguet, considera que "el Servicio Secreto no hizo su trabajo de una manera adecuada, sobre todo el equipo de avanzadilla que es el que se encarga de chequear todos los aspectos de seguridad previo a la llegada del presidente".

Cuenta que es "bastante llamativo" que "pueda atravesar todo Estados Unidos de costa a costa" con esas armas y posteriormente "se inscribiese en el hotel y fuese un huésped más del hotel". Pero destaca que "la clave de la cuestión" está en que pudo haber introducido otro tipo de armamento como, por ejemplo, una bomba.

Para el experto existe una "grieta de seguridad" "importante", ya que "se reacciona tarde": "Primero él llega a la carrera, lo están viendo que se está acercando en el vídeo que habéis emitido antes y nadie se pregunta por qué el hombre este está corriendo hacia aquí, nadie lo para, después reaccionan disparándole, pero la clave es: ¿Qué hubiese ocurrido si en vez de armas llevase un chaleco explosivo?".

Reaccionan tarde

Aunque asegura que el Servicio Secreto "no va a admitir" esa "grieta", apunta que "los procedimientos que se emplean deberían de revisarse de una manera bastante profunda" porque se quedaron pensando "qué hacemos o no hacemos, después de haberse escuchado los disparos", con Trump sin ser evacuado en un primer momento. Lo califica de "preocupante, porque es la tercera vez que pasa".

A pesar de los fallos que explica Burguet, el primero recae en "el equipo de avanzadilla", ya que "no se hace un chequeo de los huéspedes del hotel", y más, después de conocer que "los mismos familiares del atacante habían denunciado sus intenciones de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos y ellos le habían denunciado a la policía".

Por lo que el experto considera que de cara a la seguridad de un evento de tal calibre, con más de 2000 personas entre periodistas y políticos, "no se hizo un buen trabajo de campo y las consecuencias podrían haber sido muy graves".

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