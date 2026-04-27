La Princesa Leonor estudiará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, en Madrid

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", informa el comunicado de la Casa Real. Una vez finalizada su formación militar, la infanta Leonor empieza su formación universitaria.

La Princesa Leonor ha superado satisfactoriamente las pruebas de selección y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión. Compatibilizará sus estudios con los compromisos institucionales como heredera de la Corona. El grado elegido por la heredera se imparte en el campus de Getafe e incluye "entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales".

Leonor de Borbón presentó su solicitud a través del procedimiento conocido como de admisión temprana que es el que siguen aquellos alumnos que han cursado y conseguido el título de Bachillerato Internacional fuera de España, como es su caso, que cursó estos estudios en el UWC Atlantic College en Gales. La UC3M solo puede admitir por este procedimiento a un máximo del 8% de los alumnos que ingresan cada año, algo más de 300 alumnos, de los que el 20% serán españoles.

La princesa Leonor no hará lo que en su época hizo su padre, el rey Felipe VI, que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) la carrera de Derecho al tiempo que cursaba diversas asignaturas también de Ciencias Económicas y Empresariales. Ella cursará lo establecido en dicho grado para que dentro de lo posible lo haga "como una más".

La Universidad Carlos III de Madrid se sitúa entre las mejores del mundo en 10 campos académicos, según el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. Y, en concreto, ocupa un lugar destacado a nivel internacional en Ciencias Políticas, donde aparece entre las 300 mejores del mundo.

Leonor de Borbón comenzará estos estudios a punto de cumplir 21 años tras haber pasado por los tres Ejércitos en los últimos tres años en los que también ha ido asumiendo un creciente papel institucional como heredera de la Corona, al igual que hizo el rey. Mientras, su hermana menor, la infanta Sofía, emprenderá tras el verano su segundo curso de los estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College y que, tras un primer año en Lisboa, continuará en París y por último en Berlín.

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