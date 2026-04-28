Última hora de la guerra de Irán en directo: Rusia muestra su apoyo a Irán y se ofrece como mediador

Un nuevo actor entra en escena en la guerra de Irán,Rusia. El ministro de exteriores iraní ha viajado hasta San Petersburgo para reunirse con Putin y allí ha conseguido el compromiso del presidente ruso para apoyar a Irán. Se ha ofrecido a mediar para que pronto se alcance un acuerdo de paz con Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, evidenció su satisfacción por el apoyo de Rusia a la diplomacia y elogió la solidez de los lazos entre ambos países.

Este compromiso llega en medio de un alto el fuego cuya estabilidad siempre está en entredicho. Por parte de la Casa Blanca la última hora pasa por la entrevista de Marco Rubio con la cadena Fox. El secretario de Estado de Estados Unidos habla del estrecho de Ormuz como si fuera un arma nuclear económica. Por ello, defendió el bloqueo comercial que impuso Washignton: "No puede ser que ellos sean los únicos beneficiarios de un sistema ilegal, ilícito e injustificado de peaje y control en el estrecho de Ormuz".

Precisamente en este contexto del bloqueo naval, el Comando Central de Estados Unidos informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán. Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes". Irán lanzó en las últimas horas una propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho e intentar poner fin a la guerra, pero según un funcionario estadounidense el presidente Donald Trump estaría descontento con una propuesta iraní porque no aborda el programa nuclear de Irán.

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