Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Rusia muestra su apoyo a Irán y se ofrece como mediador
Sigue en directo la última hora del alto el fuego en Irán y del estancamiento en las negociaciones de paz con Estados Unidos e Israel.
Publicidad
Un nuevo actor entra en escena en la guerra de Irán,Rusia. El ministro de exteriores iraní ha viajado hasta San Petersburgo para reunirse con Putin y allí ha conseguido el compromiso del presidente ruso para apoyar a Irán. Se ha ofrecido a mediar para que pronto se alcance un acuerdo de paz con Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, evidenció su satisfacción por el apoyo de Rusia a la diplomacia y elogió la solidez de los lazos entre ambos países.
Este compromiso llega en medio de un alto el fuego cuya estabilidad siempre está en entredicho. Por parte de la Casa Blanca la última hora pasa por la entrevista de Marco Rubio con la cadena Fox. El secretario de Estado de Estados Unidos habla del estrecho de Ormuz como si fuera un arma nuclear económica. Por ello, defendió el bloqueo comercial que impuso Washignton: "No puede ser que ellos sean los únicos beneficiarios de un sistema ilegal, ilícito e injustificado de peaje y control en el estrecho de Ormuz".
Precisamente en este contexto del bloqueo naval, el Comando Central de Estados Unidos informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán. Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes". Irán lanzó en las últimas horas una propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho e intentar poner fin a la guerra, pero según un funcionario estadounidense el presidente Donald Trump estaría descontento con una propuesta iraní porque no aborda el programa nuclear de Irán.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Última hora de la guerra de Irán en directo | La India evalúa con EEUU e Irán el futuro del puerto de Chabahar
El Gobierno de la India ha confirmado que está en conversaciones con Irán y Estados Unidos para abordar el futuro del estratégico puerto de Chabahar, después de que el domingo expirara la exención de seis meses concedida por Washington en el marco de sus sanciones.
El portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, ha explicado en rueda de prensa: “Estamos discutiendo tanto con Irán como con Estados Unidos”, en relación con el estado del proyecto.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel afirma haber destruido más de 1.000 "infraestructuras" de Hezbolá en Líbano
El ejército israelí afirma que sus fuerzas han destruido más de 1.000 "infraestructuras" utilizadas por Hezbolá en el sur del Líbano, incluidos "edificios con trampas explosivas y edificios donde se almacenaban armas".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo |Netanyahu y los ataques a Líbano
Las fuerzas Armadas israelíes tienen "libertad de acción" para eliminar "amenazas inmediatas y emergentes" según el acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos y con Líbano, ha reivindicado el primer ministro de Israel, benjamín Netanyahu.
También ha destacado ataques tanto en la "zona de seguridad" reclamada por su Gobierno al sur del río Litani como fuera de ella. Asimismo ha asegurado haber atacado en la jornada de ayer una veintena de "infraestructuras terroristas" atribuidas al partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano y también en el valle de la Becá.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El PCCh promete reforzar la seguridad
El líder chino, Xi Jinping habló de "la necesidad de afrontar de forma sistemática las perturbaciones y los desafíos procedentes del exterior". En la misma línea, su partid, la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh), llamó hoy a "mejorar la seguridad energética y de los recursos" ante el impacto del alza de los precios del petróleo y el gas.
Además, llamaron a "responder a las diversas incertidumbres con la certidumbre del desarrollo de alta calidad".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán acusa a la UE de "hipocresía"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó, en una comparecencia en Berlín, que aún era pronto para levantar sanciones con Irán: "Creemos que es demasiado pronto para levantar las sanciones porque hay un motivo por el que hay sanciones impuestas contra Irán".
Tras las palabras de Von der Leyen, Teherán ha acusado a la UE de "hipocresía" y de realizar "teatro moral", y que "solo pone aún más de manifiesto la hipocresía y el doble rasero de la clase dirigente europea, y aceleran el vergonzoso declive de Europa hacia la irrelevancia".
"Las inhumanas sanciones de la UE contra Irán nunca tuvieron que ver con los 'derechos humanos': se diseñaron para pisotear los derechos fundamentales de los iraníes de a pie", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ismail Bagaei, en la red social 'X'.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Merz reconoce estar "desilusionado" con los resultados de la guerra en Irán
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado estar "desilusionado" con los resultados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vista de que ese conflicto se prolonga en el tiempo más allá de lo que inicialmente Washington y Tel Aviv dijeron que duraría.
"En lo que respecta a Irán, me siento desilusionado, y sencillamente porque Estados Unidos e Israel partían de la base de que el problema se resolvería en pocos días y hoy tenemos que constatar que no es así", reconoció Merz en Berlín.
El jefe de Gobierno alemán, que habló al término de una reunión de los grupos parlamentarios de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, defendió que Europa tomara sus propias iniciativas respecto a la guerra en Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Guterres alerta de "emergencia alimentaria global" por cierre del estrecho de Ormuz
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial", por lo que urgió la reapertura "inmediata" de esta vía estratégica.
"Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo", señaló el jefe de la ONU, recordando que por esa ruta transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados internacionalmente.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | España aboga en la ONU por el multilateralismo para fortalecer seguridad marítima en Ormuz
El secretario de Estado para Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belio, abogó en la ONU por el multilateralismo para garantizar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.
"El multilateralismo y el diálogo entre estados no es una opción, sino un requisito indispensable para que la comunidad internacional pueda abordar los desafíos globales, entre los que se encuentra el fortalecimiento de la seguridad marítima", apostilló Martínez en una sesión del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Casa Blanca dice que medios y demócratas demonizan a Trump e impulsan violencia política
La Casa Blanca ha acusado a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de demonizar continuamente al presidente estadounidense, Donald Trump y alimentar así la "violencia política" que motivó al hombre que intentó atentar contra el mandatario y su Gabinete el fin de semana en una cena de gala.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El Rey Carlos III y Camila ya están en Estados Unidos
El secretario de Estado para Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belio, ha abogado por el multilateralismo para garantizar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.
"El multilateralismo y el diálogo entre estados no es una opción, sino un requisito indispensable para que la comunidad internacional pueda abordar los desafíos globales, entre los que se encuentra el fortalecimiento de la seguridad marítima", apostilló Martínez en una sesión del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump no se pronuncia sobre la guerra desde el sábado
El intento de asesinato de Trump ha provocado el silencio del presidente Donald Trump sobre la guerra en Irán. Trump nos tiene acostumbrados a su verborrea tanto en apariciones públicas como en redes sociales, sin embargo desde que el sábado por la noche un hombre intentase acabar con su vida durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca no ha ofrecido ningún comentario.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Merz carga ahora contra EE.UU a quien acusa de no tener una "estrategia clara"
El canciller alemán, Friedrich Merz, opinó que Irán está "humillando" a Estados Unidos con su actitud en las negociaciones. "No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán", dijo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Evolución del bloqueo naval de Washington
Sin tener datos oficiales al menos 39 barcos han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril. En cuanto a las incautaciones, los informes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes han sido capturados tras operaciones por parte de EE.UU., al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El CENTCOM informa de la detención de un petrolero iraní
Precisamente en el contexto de este bloqueo comercial a Irán, el Comando Central de Estados Unidos informó que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán. Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rubio defiende el bloque naval impuesto por EE.UU. al comercio marítimo iraní
Marco Rubio defendió el bloqueo naval que el Comando Central mantiene desde hace más de 15 días contra los puertos de Irán. "El bloqueo no es un bloqueo contra el transporte marítimo, es un bloqueo contra el transporte iraní", dijo Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News. "No puede ser que ellos sean los únicos beneficiarios de un sistema ilegal, ilícito e injustificado de peaje y control en el estrecho de Ormuz".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rusia se ofrece como mediador y para guardar el uranio enriquecido iraní
Rusia se ha ofrecido a mediar para intentar restablecer la calma en Oriente Medio tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que Moscú ha condenado enérgicamente. Además, en varias ocasiones se ha ofrecido a almacenar el uranio enriquecido de Irán como forma de reducir las tensiones, una propuesta rechazada por Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rusia, nuevo actor en la guerra en Irán
En las últimas horas un nuevo actor ha entrado en escena en la función de la guerra de Irán, se trata de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha viajado a Moscú donde se ha reunido con Vladimir Putin. Araqchi aseguró recibir con satisfacción el apoyo de Rusia a la diplomacia y elogió la solidez de los lazos entre ambos países.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump estaría descontento con la propuesta iraní
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la ofensiva en Irán. Hace ahora 24 horas conocimos que Irán habían lanzado una propuesta a Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz e intentar poner fin a la guerra. Ahora, un día después, un funcionario ha manifestado que el presidente Donald Trump está descontento con una propuesta iraní porque no aborda el programa nuclear de Irán.
Publicidad