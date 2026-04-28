Una maestra de un colegio de Educación Infantil de Córdoba, investigada por malos tratos a 18 niños

El pasado 12 de marzo la Policía Nacional de Córdoba detenía a una maestra de un colegio público de Educación Infantil de Córdoba por maltrato infantil. La detención se produce tras las denuncias de las familias de los menores, niños de entre 3 y 4 años. A la docente que fue interrogada por la policía se le acusa de maltratar presuntamente a un total de 18 niños.

Según ha adelantado el diario ABC, la maestra encerraba a los pequeños en el baño sin luz y les realizaba tocamientos. Son algunos de los malos tratos que se recogen en las denuncias interpuestas por los padres de los menores.

Orden de alejamiento

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía manifiesta que en cuanto tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo suspendió a la maestra de sus funciones. Además, señala que tanto el centro como la Delegación de Educación están colaborando con el procedimiento judicial que sigue en marcha.

La docente tras ser interrogada en la Comisaría de Córdoba tras las denuncias de las familias por maltrato infantil fue puesta el 12 de marzo en libertad con cargos. Las diligencias policiales se remitieron al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba que continúa con las investigaciones. El juez encargado del caso interpuso, según avanza el diario ABC, como medidas cautelares, una orden de alejamiento de los menores.

La guardería de los horrores de Algemesí

Hace unos días salía también a la luz el caso de la guardería de los horrores de Algemesí. Veinte familias de la localidad valenciana atraviesan una situación devastadora tras descubrir presuntos malos tratos en la escuela infantil Eva, situada en la avenida de Albalat, donde estaban matriculados sus hijos.

Una auxiliar del centro grabó 21 vídeos en los que se evidencian episodios de violencia hacia los menores, hechos que ya están siendo investigados judicialmente. Los padres, que han podido ver las imágenes, describen escenas de agresiones, humillaciones y prácticas inaceptables, como golpes con juguetes o incluso el uso de chinchetas para impedir que los niños se quitaran los zapatos.

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