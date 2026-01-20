Cinco alumnos heridos al derrumbarse parte del techo de un aula en Sevilla

Cinco alumnos del instituto Miguel de Cervantes de Sevilla han resultado heridos leves al derrumbarse parte del techo de escayola de una de las aulas del centro educativo.

Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 10:30h y hasta el instituto se han desplazado efectivos de emergencia, así como de la Policía Local, Nacional, bomberos y sanitarios.

Afortunadamente, todos los alumnos heridos han podido ser atendidos en el lugar del accidente sin necesidad de ser trasladados al hospital.

Uno de los heridos presentaba una herida sangrante en la cabeza, pero también ha sido atendido por los sanitarios y el incidente no ha tenido mayores consecuencias.