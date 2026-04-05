Se derrumba parte del techo de un hotel en Benidorm: siete personas han resultado heridas

El derrumbe de parte del techo de un hotel de Benidorm ha dejado contusiones a siete personas que se encontraban ahí en ese momento, tal y como han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El suceso tuvo lugar sobre las 14:00 de este domingo y fue 20 minutos después cuando se dio el aviso, momento en el que se personó un equipo sanitario que atendió a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por diferentes contusiones.

Heridos un menor de 8 años y un anciano de 78

Entre los heridos se encontraba un menor de 8 años y un hombre de avanzada edad (78) que, por contra, fueron dados de alta en el mismo sitio. El resto de heridos, de edades entre los 33 y los 80, fueron trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa

El CICU movilizó unidades del SAMU, Soporte Vital Básico y Transporte No Asistido, además de contar con el apoyo de Cruz Roja para esta intervención, según han indicado las mismas fuentes.

Hasta el momento no se conocen ni se han detallado las posibles causas que habrían provocado el derrumbe parcial del techo, aunque la investigación ya está en marcha y uno de los objetivos está en determinar si existían riesgos estructurales previos.

Llenazo hotelero en Semana Santa

Por otra parte, la ocupación en esta Semana Santa ha rozado el 100% en muchos de los hoteles de las comunidades autónomas próximas a la costa. Algo que se podía prever, aunque había algo de incertidumbre en el sector hotelero hasta el inicio de las vacaciones. Algo que, una vez comenzadas, terminó con la llegada del factor diferencial: las reservas de última hora.

Eso sí, muchos han optado estos días por coger sus vacaciones en el último momento, lo que ha disparado la actividad hotelera. Una subida aproximadamente del 10% en España, pero en comunidades como Canarias ha incrementado en más de un 30%.

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