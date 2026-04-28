Muere Martita, de siete años de edad tras su larga lucha contra un tumor cerebral inoperable: "Seguirá viviendo en nosotros"

Martita, la niña de siete años diagnosticada con un tumor cerebral en 2024, ha fallecido tras una larga lucha después de que su familia haya intentado salvarle la vida por todos los medios posibles. En julio de 2024 los médicos lo denominaron como "un tumor que no era operable por la zona en la que se encontraba", dándole una esperanza de vida de poco más de un año.

La familia, en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, 'martitaysueternasonrisa', han informado del triste fallecimiento de la pequeña: "Ayer acompañamos a nuestra hija Marta a su viaje más largo".

Mensaje de despedida

"Ayer acompañamos a nuestra hija Marta a su viaje más largo". Tras dos años de lucha incansable, ella finalmente descansa. Queremos agradecer de todo corazón el desborde de cariño que hemos recibido. Ver el tanatorio lleno de gente nos recordó que Marta no solo era especial para nosotros, sino que iluminó la vida de muchísimas personas. Gracias por no dejarnos solos en este momento".

Publicaron un emotivo comunicado donde explicaban que había pasado sus últimas horas acompañada: “Hoy su voz se apaga… pero seguirá resonando en nuestro interior. Hoy sus ojos se cierran… pero su luz seguirá iluminando nuestros caminos y aunque el vacío que deja duele tanto que a veces parece imposible de sostener, su amor será el refugio donde siempre podremos volver... Siempre serás nuestro angelito”.

Tumor inoperable

En 2024, tras una seria de pruebas, los médico confirmaron que tenía un tumor cerebral y un mes después les comunicaron que se trataba de un “glioma de alto grado en el tálamo, una zona de difícil acceso y con pronósticos devastadores”. Los profesionales le auguraron 18 meses de vida como mucho y que no había cura, sin embargo, consiguieron acceder a tratamientos y ensayos clínicos que intentaron curar a la pequeña.

“Martita se convirtió en una guerrera: se enfrentó a 30 sesiones de radioterapia y quimioterapia con la misma calma y valentía que siempre le ha caracterizado”. En 2025, la familia consiguió acceso a un ensayo clínico en París, permitiéndole alargar su vida desde casa recibiendo el tratamiento allí.

Pero no el tumor no desapareció y su enfermedad no fue remitida, por lo que, a pesar de todos sus esfuerzos, falleció este domingo.

La familia de Marta ha agradecido todo el cariño recibido y la compañía en estos momentos tan duros, pero les consuela que la pequeña ya está descansando después de dos años tratando de vencer a la enfermedad y sobrevivir a un tumor cuyo pronóstico no era para nada favorable.

"Mientras la recordemos, mientras la nombremos, mientras la llevemos en el corazón... Martita seguirá viviendo en nosotros, para siempre".

"Siempre serás nuestro angelito. Tus papás y hermanas, que te aman".

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