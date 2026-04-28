Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

TUMOR CEREBRAL

Muere Martita, de siete años de edad tras su larga lucha contra un tumor cerebral inoperable: "Seguirá viviendo en nosotros"

Los médicos le dieron poco más de un año de vida y ha aguantado dos más. "Ayer acompañamos a nuestra hija Marta a su viaje más largo", anunciaban en redes sociales sus padres.

Imagen de archivo de un ni&ntilde;o en el hospital

Imagen de archivo de un niño en el hospitaliStock

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Martita, la niña de siete años diagnosticada con un tumor cerebral en 2024, ha fallecido tras una larga lucha después de que su familia haya intentado salvarle la vida por todos los medios posibles. En julio de 2024 los médicos lo denominaron como "un tumor que no era operable por la zona en la que se encontraba", dándole una esperanza de vida de poco más de un año.

La familia, en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, 'martitaysueternasonrisa', han informado del triste fallecimiento de la pequeña: "Ayer acompañamos a nuestra hija Marta a su viaje más largo".

Mensaje de despedida

"Ayer acompañamos a nuestra hija Marta a su viaje más largo". Tras dos años de lucha incansable, ella finalmente descansa. Queremos agradecer de todo corazón el desborde de cariño que hemos recibido. Ver el tanatorio lleno de gente nos recordó que Marta no solo era especial para nosotros, sino que iluminó la vida de muchísimas personas. Gracias por no dejarnos solos en este momento".

Publicaron un emotivo comunicado donde explicaban que había pasado sus últimas horas acompañada: “Hoy su voz se apaga… pero seguirá resonando en nuestro interior. Hoy sus ojos se cierran… pero su luz seguirá iluminando nuestros caminos y aunque el vacío que deja duele tanto que a veces parece imposible de sostener, su amor será el refugio donde siempre podremos volver... Siempre serás nuestro angelito”.

Tumor inoperable

En 2024, tras una seria de pruebas, los médico confirmaron que tenía un tumor cerebral y un mes después les comunicaron que se trataba de un “glioma de alto grado en el tálamo, una zona de difícil acceso y con pronósticos devastadores”. Los profesionales le auguraron 18 meses de vida como mucho y que no había cura, sin embargo, consiguieron acceder a tratamientos y ensayos clínicos que intentaron curar a la pequeña.

“Martita se convirtió en una guerrera: se enfrentó a 30 sesiones de radioterapia y quimioterapia con la misma calma y valentía que siempre le ha caracterizado”. En 2025, la familia consiguió acceso a un ensayo clínico en París, permitiéndole alargar su vida desde casa recibiendo el tratamiento allí.

Pero no el tumor no desapareció y su enfermedad no fue remitida, por lo que, a pesar de todos sus esfuerzos, falleció este domingo.

La familia de Marta ha agradecido todo el cariño recibido y la compañía en estos momentos tan duros, pero les consuela que la pequeña ya está descansando después de dos años tratando de vencer a la enfermedad y sobrevivir a un tumor cuyo pronóstico no era para nada favorable.

"Mientras la recordemos, mientras la nombremos, mientras la llevemos en el corazón... Martita seguirá viviendo en nosotros, para siempre".

"Siempre serás nuestro angelito. Tus papás y hermanas, que te aman".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un niño en el hospital

Muere Martita, de siete años de edad tras su larga lucha contra un tumor cerebral inoperable: "Seguirá viviendo en nosotros"

Encuentran el cuerpo sin vida de una persona dentro de una chabola incendiada en Maspalomas, en Gran Canaria

Investigan la muerte de un hombre que ha sido encontrado completamente calcinado en una chabola de Maspalomas

Vista de las ruedas de uno de los vagones del tren de Iryo fuera de los carriles de la vía en Adamuz

Un nuevo informe de la Guardia Civil concluye que fue "una rotura de carril" lo que provocó el accidente en Adamuz

Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF e Isabel Madruga, secretaria de Negociación
Educación

Los cinco grandes problemas que castigan la educación en España, según un informe de CSIF

Coches policiales de la Ertzaintza
CADÁVER

Encuentran el cadáver de un hombre con disparos por arma de fuego en Irún

Ambulancia Andalucía
Huelva

Un muerto por arma blanca tras una reyerta en Lepe, Huelva

El Ayuntamiento del municipio pide a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo de la seguridad ciudadana.

Rodalies Cataluña
CATALUÑA

Muere una persona atropellada por un tren de Rodalies en Terrassa

Un tren de la R4 de Rodalies ha arrollado y matado a una persona a la salida de la estación Terrassa Est.

Persecución policial.

Persecución policial de película en La línea de la Concepción para detener a un hombre acusado de homicidio

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 28 de abril de 2026

Efemérides de hoy 28 de abril de 2026:Se inaugura el estadio de Wembley

Efemérides de hoy 28 de abril de 2026:¿Qué pasó el 28 de abril? 

Publicidad