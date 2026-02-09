Un edificio de dos plantas se derrumba en pleno casco urbano de Alcalá de los Gazules

Tremendo susto en Alcalá de los Gazules después de que en la mañana de este lunes se haya derrumbado una vivienda de dos plantas. El edificio se ha desplomado tras colapsar la estructura y caer a la vía pública. La segunda altura ha caído sobre la primera, provocando el derrumbe de la vivienda en pleno casco urbano. Afortunadamente no hay que lamentar heridos. La Guardia Civil y los efectivos de Bomberos han asegurado la integridad física de los vecinos afectados.

Desde que comenzó el enjambre de borrascas los servicios de Emergencias han gestionado más de 11.000 incidencias en Andalucía. La Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en la comarca de Grazalema en Cádiz.