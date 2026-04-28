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Más de 30 kilos de alimentos ilegales y cientos de medicamentos incautados en el aeropuerto de Pamplona

Carne, semillas y 'cuis' ocultos en equipaje procedente de Ecuador y casi 600 pastillas sin receta en un vuelo con origen en China.

Más de 30 kilos de alimentos ilegales y cientos de medicamentos incautados

Más de 30 kilos de alimentos ilegales y cientos de medicamentos incautados

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Ane Alberdi
Publicado:

La Guardia Civil ha intervenido más de 30 kilos de alimentos prohibidos y cerca de 600 pastillas sin justificación médica en dos actuaciones recientes en el Aeropuerto de Noáin-Pamplona. Los operativos, enmarcados en las labores de control de fronteras y resguardo fiscal, se han desarrollado en la sala de llegadas y han permitido detectar productos cuyo acceso a la Unión Europea está restringido por motivos sanitarios.

En la primera intervención, los agentes inspeccionaron el equipaje de un vuelo procedente de Madrid, con origen inicial en Baiyun (China). En el interior de varias maletas localizaron 6,1 kilos de pato envasado y lenguas de pato, 2,1 kilos de marisco y 3,2 kilos de semillas y plantas. Junto a estos productos, se incautaron 596 unidades de medicamentos, entre ellos antibióticos como la amoxicilina, pastillas para la garganta y cremas, que carecían de receta o informe médico que justificara su transporte.

Días después, en una segunda actuación, los agentes detectaron a un pasajero procedente de Quito (Ecuador) que transportaba 17 kilos de productos cárnicos, entre ellos carne de cerdo y 'cuis', ocultos en bolsas de harina para evitar su detección. Además, llevaba 6 kilos de maíz en grano que no cumplía con los requisitos fitosanitarios exigidos.

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de controles buscan proteger la sanidad animal y vegetal, evitando la entrada de enfermedades o plagas que puedan afectar al ecosistema y a la salud pública. Todos los productos intervenidos han sido retirados y serán destruidos conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar la normativa vigente al viajar: está prohibido introducir carne y lácteos de fuera de la UE, los medicamentos deben ir acompañados de receta y los productos agrícolas están sujetos a estrictos controles. Incumplir estas normas puede acarrear sanciones e incluso problemas legales.

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