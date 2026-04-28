Los cinco grandes problemas que castigan la educación en España, según un informe de CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre las deficiencias del sistema educativo español. Entre las principales conclusiones destaca que el incremento del gasto educativo en los últimos años no ha tenido un impacto real debido al efecto de la inflación. La inversión por alumno apenas ha variado, mientras que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas, con una brecha que alcanza los 6.700 euros.

"Hoy en España, un docente que ejerce en el País Vasco, puede ganar más de 600 euros mensuales más que uno que ejerce en Extremadura" señala Isabel Madruga, secretaria de Negociación, por su parte, Maro Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF, afirma que "los docentes son los más castigados, puesto que su inversión por docente se ha reducido en un 11%, lo que implica, entre otras cuestiones, que el poder adquisitivo de un docente en España ha bajado un 20%"

El informe identifica varios problemas clave. Uno de ellos es la elevada tasa de temporalidad del profesorado, lo que dificulta la continuidad de los proyectos educativos. También destaca la desigualdad entre territorios en aspectos como el gasto, el abandono escolar y las condiciones laborales del profesorado.

Además, España presenta niveles de repetición muy superiores a la media europea, lo que lejos de mejorar el rendimiento académico, se asocia un mayor riesgo de abandono escolar. A esto se suma un proceso de privatización progresiva, especialmente en la Formación Profesional, donde la enseñanza pública ha perdido peso en los últimos años.

La paradoja del estudio

Aunque el sistema haya crecido en recursos y alumnado, con más docentes, mayor inversión nominal y un notable aumento de estudiantes en Formación Profesional, los resultados académicos no han mejorado en la misma proporción. De hecho España no alcanza los objetivos marcados por la Unión Europea.

Para revertir esta situación, el sindicato propone varias líneas de actuación. Entre ellas, aumentar la inversión hasta garantizar un mínimo de 7.000 euros por alumno, reducir la temporalidad hasta el 8%, establecer un marco común de contenidos en todo le país y aprobar un Estatuto Docente que regule las condiciones laborales del profesorado.

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