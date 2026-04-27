El juez ordena que Cole Tomas Allen permanezca bajo custodia temporalmente

Cole Thomas Allen, el hombre de 31 años que irrumpió a punta de pistola el pasado sábado en la cena de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, comparece por primera vez ante el tribunal federal de Washington D.C.

Los fiscales han solicitado la detención de Allen. "Intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", declaró la fiscal Jocelyn Ballantine ante el tribunal. Por su parte, el juez ordena que Allen permanezca bajo custodiatemporalmente. Matthew Sharbaugh ha programado la audiencia de detención para el jueves.

Allen ha mantenido una expresión neutral en todo momento mientras lo sacaban de la sala del tribunal. Tenía las manos esposadas a la espalda.

El hombre, un profesor e ingeniero de California, se enfrenta a cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa. Se le acusa de irrumpir en un puesto de control de seguridad armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, e intercambiar disparos con las fuerzas del orden.

Según una nota que envió a sus familiares 10 minutos antes del ataque, el objetivo eran "Funcionarios de la Administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo". Al parecer, se refería al director del FBI, Kash Patel. Éste mismo ha señalado en una entrevista para 'Fox News' que a lo largo de la tarde se desvelarán todos los detalles de los pasos que siguió Collen ese día hasta el momento de la detención.

"El tercer intento de asesinato importante contra Trump"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha ofrecido una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que ha destacado que "este es el tercer intento de asesinato importante contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia se ha enfrentado a intentos tan repetidos y serios contra su vida", ha señalado a los periodistas. "En este país podemos y debemos tener fuertes desacuerdos... pero esos desacuerdos deben mantenerse pacíficos", destaca.

"Trump sigue confiando en el Servicio Secreto de Estados Unidos"

Leavitt ha destacado que Donald Trump habló con el agente que resultó herido de bala en la cena de prensa y que seguía confiando en el Servicio Secreto. "Como ya han escuchado del propio presidente, él sigue confiando en el Servicio Secreto de los Estados Unidos", dijo Leavitt. "Como acabo de decir, son grandes hombres y mujeres que están haciendo su trabajo y desempeñando sus funciones con honor, como todos pudimos comprobar el sábado por la noche."

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