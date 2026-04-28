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Choque de trenes

Al menos 14 muertos y decenas de heridos en un choque de trenes en Yakarta

Los trabajos de "búsqueda y rescate" de las "víctimas del accidente" continúan ya que según las últimas informaciones todavía hay gente atrapada en los trenes.

Choque trenes Yakarta

Al menos 14 muertos y 84 heridos en un choque de trenes en Yakarta | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Trágico choque de trenes a las afueras de Yakarta con al menos 14 fallecidos. Las circunstancias del accidente se están investigando, pero según los datos de la compañía ferroviaria estatal KAI el balance se sitúa en 14 fallecidos y 84 personas heridas, entre ellos algunos que recibieron atención hospitalaria y otros que fueron dados de alta tras sufrir heridas leves.

Los trabajos de "búsqueda y rescate" de las "víctimas del accidente" se mantienen todavía activos. El choque se produjo en la estación de Bekasi Este y según las últimas informaciones proporcionadas por el servicio de salvamento del país, Basarnas, en un comunicado todavía hay quienes "permanecen atrapados en el tren". Según ha destacado la empresa ferroviaria, la evacuación ha supuesto un proceso laborioso en la medida en que varias víctimas han requerido de un rescate especial de los vagones que han quedado aplastados por cuenta del impacto.

Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas. En los últimos años, Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, ha apostado por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con Bandung, un tramo de unos 150 kilómetros.

Se están tomando todas las medidas con precisión médica y de seguridad para garantizar una atención óptima", ha dicho Bobby Rasyidin, director general de la compañía ferroviaria KAI, destacando que los equipos de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, la empresa y el personal sanitario de urgencias están trabajando en estos momentos en "estrecha" coordinación.

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