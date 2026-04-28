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El 68% de los jóvenes desconfía de la democracia mientras crecen las prioridades económicas y el individualismo

El informe Jóvenes españoles 2026 de la Fundación SM revela un cambio profundo en los valores de la juventud: más centrados en el bienestar personal, con mayor desconfianza política y un aumento de las dificultades para construir su proyecto de vida.

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Jóvenes adolescentes usando el móvilIstock

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Irene Marín
Publicado:

La juventud española ha reordenado sus prioridades. La salud (75%), la familia (71,8%) y ganar dinero (59,7%) encabezan la lista de lo más importante en sus vidas. También gana peso el ocio (56,2 %).

En contraste, pierden relevancia valores más idealistas como la igualdad social, el medioambiente o la igualdad de género. Este giro refleja una tendencia hacia posiciones más individualistas, vinculadas a la incertidumbre económica y a las dificultades para emanciparse.

La familia sigue siendo un pilar clave, especialmente como apoyo económico y emocional ante el elevado coste de la vivienda y la precariedad laboral.

Felicidad ligada a estabilidad económica y desconfianza en la política

Para los jóvenes, el futuro se mide en términos materiales. Tener un buen empleo es el principal factor de felicidad (20,24 %), seguido de disponer de vivienda propia (14,3 %) y contar con dinero (14,13 %). Sin embargo, la mayoría percibe grandes obstáculos para lograrlo: puntúan con un 6,7 sobre 10 la dificultad de acceder a una vivienda, y con más de 6 la de independizarse o formar una familia.

Otro de los datos más llamativos es el creciente desencanto político. El 68 % de los jóvenes se muestra poco o nada satisfecho con la democracia, y el apoyo al sistema ha caído hasta el 60 %. Además, casi la mitad considera que en ocasiones es necesaria “mano dura” o incluso valora positivamente regímenes autoritarios para mantener el orden.

En paralelo, se consolida un desplazamiento ideológico hacia posiciones más conservadoras, especialmente entre los hombres jóvenes.

Influencers y redes sociales marcan la opinión

Las redes sociales se han convertido en una fuente clave de información política. Más de la mitad de los jóvenes sigue a influencers, y entre ellos, el 32 % reconoce haber cambiado de opinión tras escuchar sus mensajes.

Y aunque son conscientes de la desinformación, confían menos en su capacidad para identificar contenidos fiables.

Desigualdad, nuevas creencias y hábitos de ocio

El estudio también evidencia desigualdades educativas: el 35 % de los jóvenes con padres universitarios accede a estudios superiores, frente al 18,4 % de quienes provienen de entornos menos favorecidos. Además, el 61% afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año, principalmente por su apariencia física o género.

La religión y la espiritualidad ganan peso, alcanzando su nivel más alto en décadas (38,4 % la considera importante), aunque con formas más flexibles y personalizadas. Aparecen otras creencias como las artes mágicas, el karma o las energías curativas.

En el tiempo libre, predomina el ocio digital y en casa, mientras disminuye la vida nocturna. Aun así, la lectura se consolida: seis de cada diez jóvenes leen a diario o varias veces por semana.

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