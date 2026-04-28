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Detenido el conserje de una escuela de Barcelona por una agresión sexual a un menor

Desde el ayuntamiento de Torelló aseguran que se han aplicado los mecanismos previstos y que se trabaja de forma coordinada con el Departamento de Educación.

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Un niño se acerca a la puerta de un colegioIstock (Archivo)

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Diana Mora
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido al conserje de una escuela de Torelló, en Osona (Barcelona), acusado de una presunta agresión sexual a un menor, después de que la familia denunciara los hechos a la Policía catalana el pasado 21 de abril, según confirman fuentes cercanas a la investigación.

El detenido se trataría del conserje del centro, y por tanto no es docente del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, quien ha activado los protocolos correspondientes. Además, fuentes del departamento han asegurado que no se trata de ningún profesor ni de personal del mismo, aunque se han aplicado las medidas.

Desde el Departamento de Educación se activan dos protocolos en estos casos. Por un lado, se activa la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia, que actúan en caso de urgencia o de violencia, y también el “Benestar per estar bé” (bienestar para estar bien), un grupo de psicólogos a disposición del centro para niños y docentes para estas situaciones.

Desde el Ayuntamiento aseguran que también se han aplicado los mecanismos previstos y que se ha trabajado de manera coordinada con el centro educativo, la Inspección y Educación. Además, han asegurado en un comunicado que “solo puede estar pendiente de lo que determine la Justicia” y que dan todo su apoyo a la comunidad educativa.

Se trataría de un centro de educación infantil y primaria que han informado a todas las familias de los hechos, y al parecer el menor afectado sería de corta edad.

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