Una churrería de Santiago se hace viral con sus expresiones: "Si crujen están en su prime"

Salir a dar un paseo una tarde de domingo y tomarse unos churros. Solos, con chocolate, caminando por la zona vieja compostelana o sentados en un parque de la Alameda. Un plan de lo más tradicional, ¿verdad?

Y es que los grandes clásicos, los buenos, nunca pasan de moda. Ocurre con las canciones, las películas y, ¿por qué no?, también con los churros. Eso es lo que ha pensado el equipo de la churrería Chuore, en plena Rúa da Senra, en Santiago. La calidad de su producto habla por sí sola, tanto que ya son un referente en la ciudad. Pero ahora han querido dar un paso más y convertirse en un referente también en las redes sociales.

La idea era atraer al público más joven. Hablarle en su idioma, si se me permite la licencia, y, sobre todo, hacerles llegar el mensaje: aquí se hacen los mejores churros, amasados como se ha hecho siempre, con el acompañamiento que elijamos y en un ambiente cómodo y agradable para disfrutarlos.

"La churrería con más aura de Galicia"

Todo el que tenga redes sociales sabe que, para conectar de verdad con los jóvenes hoy en día, hay una serie de expresiones imprescindibles. Por ello, este equipo se ha puesto manos a la obra -al rodaje en este caso- para demostrar que: "La churrería con más aura de Galicia está en Santiago".

Un establecimiento que tiene obrador propio en el que, con el desparpajo de quien podría llevar toda la vida delante de la cámara, Manuel nos cuenta la esencia de lo que hacen. En primer lugar, amasar los churros con las manos, porque con amasadora es "red flag", asegura. Y de ahí el resultado, como explica un cliente en el video: "Bro… están god". "Eso es un facto", le responden desde Chuore. Y añaden: "Si crujen, están en su prime".

Pero no son los churros la única oferta, porque aquí: "Nos adaptamos a tu mood… fresas o churros". Además de que tienen sabores nuevos cada semana, así que ojo con perdérselos, porque daría "fomo".

¿Y qué pasa si te hacen "ghosting"? Aquí tienes también la solución: un plan "de chill" en Chuore. Vamos, que no hay excusa para perdérselo, asegura el vídeo; si lo haces es que “no has entendido la vibra”.

Más de 32.000 visualizaciones en el primer día y una respuesta increíble de sus clientes, eso es lo que han recibido. Ellos mismos no dan crédito a la repercusión de este video, aseguran que no esperaban tantas visitas: "El recibimiento está siendo espectacular", nos dicen en un lenguaje más tradicional. Tradicional como es su receta. Porque ahí sí que no hay modas. Buenos ingredientes y saber hacer, esa es la clave. Y si además le echamos una buena dosis de humor, el éxito está asegurado.

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