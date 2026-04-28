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VENTA DE DROGAS

Detienen a una alumna de 14 años por vender cocaína rosa a sus compañeras en un instituto de Alicante

Los agentes encontraron dos bolsas de cocaína rosa o 'tusi' en su mochila, y detuvieron a otro menor de 17 años al considerar que era quien le facilitaba las sustancias.

Qu&eacute; es la coca&iacute;na rosa, la droga de la &quot;alta sociedad&quot;

Qué es la cocaína rosa, la droga de la "alta sociedad" Pixabay

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Paula Hidalgo
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a una niña de 14 años acusada de vender cocaína rosa o 'tusi' a sus compañeras en las instalaciones del instituto Figueras Pacheco de Alicante. La dirección del centro, ubicado en el barrio de la Florida, ha expulsado tanto a la menor que suministró las sustancias como a las otras dos alumnas que la compraron.

Los hechos se produjeron el pasado mes de marzo, y han trascendido este martes. Fueron los propios alumnos del instituto quienes alertaron a las fuerzas de seguridad de lo que estaba ocurriendo. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió al centro para recabar más información sobre la menor a la que se le atribuye el delito, y, tras inspeccionar su mochila, encontraron dos bolsas con cocaína rosa o 'tusi'.

Dos menores detenidos

Los agentes procedieron a la detención de la menor el pasado 24 de marzo y fue trasladada a la Comisaría Provincial, donde Agentes del Grupo de Menores (Grume) se hicieron cargo de las diligencias. Dos alumnas de 12 y 15 años confesaron haber comprado droga a la detenida ante los agentes, a quienes prestaron declaración como testigos.

Las tres alumnas implicadas cursan segundo y tercero de ESO, y los agentes han identificado a un cuarto menor de 17 años que no estaba escolarizado en ese instituto, pero sería quien habría facilitado la droga a la estudiante de 14 años. Tras ser detenida, ésta fue puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante y permanece bajo la tutela y responsabilidad de sus progenitores a la espera de que el organismo judicial establezca las medidas pertinentes.

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