Un detenido por agresión sexual y violencia contra los agentes en la Feria de Sevilla

Durante la Feria de Abril de Sevilla, las autoridades han llevado a cabo ya varias intervenciones en las últimas horas, debido a distintos sucesos registrados en el recinto ferial y sus alrededores. Entre ellos, destaca la detención de un individuo acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer en plena madrugada.

El arresto ha tenido lugar alrededor de las 3:40 en la zona de Triana, donde los agentes policiales han actuado tras recibir el aviso. Durante la intervención, el sospechoso ha mostrado una actitud violenta, lo que ha derivado en un enfrentamiento con los agentes. Como consecuencia, cuatro efectivos han resultado heridos con lesiones leves, motivo por el cual también se le imputa un delito de resistencia y agresión a la autoridad.

Este caso se suma a otro episodio similar ocurrido este mismo fin de semana, dentro de una caseta del recinto, que actualmente continúa bajo investigación. Ambos hechos han generado preocupación sobre la seguridad durante estas celebraciones multitudinarias.

10 actuaciones policiales en las últimas horas

En el balance más reciente facilitado por el Ayuntamiento, se han contabilizado una decena de actuaciones policiales en las últimas horas. Además del detenido por agresión sexual, otras tres personas han sido arrestadas: dos por conductas violentas contra agentes y una más por un presunto hurto. También se han llevado a cabo varias intervenciones relacionadas con infracciones de tráfico.

Otro incidente relevante se ha producido a primera hora de la mañana en una de las avenidas principales, donde un hombre ha puesto en riesgo la circulación al invadir la calzada y reaccionar de forma agresiva ante los policías. Por otro lado, las autoridades municipales han sancionado a varias casetas por incumplir la normativa vigente, desalojado algunos espacios y clausurado una atracción.

Cuatro heridos leves tras un accidente en una atracción

Este mismo fin de semana, cuatro personas resultaban heridas de carácter leve, tras un accidente registrado en la atracción Steel Max, en la Feria de Sevilla. Según informaba el servicio de Emergencia Sevilla del Ayuntamiento a través de sus redes sociales, el incidente tuvo lugar en torno a las 20:20 horas. Todos los heridos fueron atendidos en un primer momento en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios. Posteriormente, dos de los heridos, los que se encontraban en el interior de la atracción, fueron trasladados al hospital para hacerles una valoración más exhaustiva.

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