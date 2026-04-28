Plaga de ratas en el cuartel de la Guardia Civil de Mijas en Málaga: "Olía a rata muerta en los vestuarios"

Desde hace tiempo las ratas campan a sus anchas por el cuartel de la Guardia Civil de Mijas. Es lo que denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles que ha registrado un escrito dirigido al jefe de la Comandancia de Málaga, el coronel Roberto Blanes, comunicando que en el acuartelamiento del Puesto Principal de Mijas se detectan la presencia de estos animales desde hace mucho tiempo y manifestando que no es algo puntual. Durante el último mes se ha intensificado el número de roedores, tanto en los vestuarios "olía a rata muerta" señalan, como en el patio y el área de custodia de detenidos.

Según los expertos, las ratas son los animales que más enfermedades transmiten directa e indirectamente a seres humanos y otros animales como hantavirus, peste bubónica, leptospirosis, o salmonelosis.

Desde el sindicato de Guardias Civiles se ha denunciado formalmente que las condiciones actuales del cuartel están poniendo en riesgo la salud de más de 130 agentes y sus familias. Por ello, se le ha expuesto al jefe provincial que se debe adoptar urgentemente las medidas de actuación y prevención correspondientes para garantizar la seguridad y salud de las personas que trabajan en dichas dependencias y de las numerosas familias que residen en este acuartelamiento.

Se meten en taquillas y roban uniformes

Hasta el momento las medidas que se han adoptado han sido insuficientes y no han atajado de forma eficaz el problema. Con colocar puntualmente trampas y veneno no es suficiente señalan desde la AUGC. Incluso hay agentes que han comprado productos y se han gastado dinero en cebos para matarlas. Muchas ratas han muerto destacan, pero aún quedan de ahí que se haya presentado un escrito al coronel de la Comandancia de Málaga para que se tomen unas medidas más profesionales, como la contratación urgente de los servicios de una empresa especializada en la erradicación de plagas de ratas.

Cerca de un año llevan sufriendo esta plaga los guardias civiles que trabajan en este cuartel de Mijas, un puesto afirman antiguo y en el que el mantenimiento es escaso. Los propios agentes han llegado a ver como las ratas se meten en sus taquillas y les roban los uniformes, aunque lo peor dicen son las enfermedades que conlleva un roedor de este tipo. Esta situación se ha traslado hasta a los ciudadanos que han puesto reclamaciones ya que mientras están presentando sus denuncias se les suben las ratas encima.

El riesgo sanitario es la prioridad en este caso, aunque estos roedores también pueden contaminar el agua, los alimentos y mercancías y causar como ya está sucediendo graves daños en paredes, tuberías y en el cableado eléctrico.

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