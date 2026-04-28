Un nuevo informe de la Guardia Civil concluye que fue "una rotura de carril" lo que provocó el accidente en Adamuz

Un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias recoge los documentos remitidos por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre lo que ocurrió en el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero.

Tras analizar todas las pruebas, concluyen que no existían anomalías "en ninguno de los dos trenes implicados", y atribuyen la causa del descarrilamiento y posterior colisión "a una rotura de carril".

Entre los elementos estudiados por la CIAF están las cajas negras del tren Alvia e Iryo, el audio de cabina del Alvia, vídeos de las cámaras de seguridad del Iryo, información sobre los sistemas de seguridad y elementos de la vía proporcionada por Adif, manuales de conducción y planos de ambos trenes.

Reconstrucción de la tragedia

También se ha llevado a cabo una reconstrucción en base a las horas, eventos clave y puntos kilométricos de referencia. Con esto, se calcula que el momento en el que el Eje 1 del tren Iryo circula por el carril roto fue a las 19:43:19 horas, y a las 19:53:34 se produce el descarrilamiento del Eje 21 (primer eje del coche 6).

Los técnicos pudieron comprobar que la hora proporcionada por el tren Alvia estaba retrasada 2 minutos y 22 segundos con respecto a la hora real, por lo que se establece que fue a las 19:43:37 horas cuando se produjo la frenada de emergencia del tren Alvia.

Según han podido determinar desde la CIAF, el tren Alvia circulaba a 213 km/h en el momento que se produjo la colisión, y el Iryo circulaba a 207 km/h cuando comenzaron a descarrilar los coches 6 y 7.

Conclusiones

Tras la reconstrucción y el análisis de todos los elementos relevantes que captaron el momento del accidente ferroviario, se descarta que el factor que lo provocó estuviera "en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2". Por lo tanto, concluyen que el único motivo del descarrilamiento y el choque que dejó 46 víctimas mortales, fue "la existencia de una rotura de carril".

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